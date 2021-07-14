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Здоровье

Разработчики модифицируют ковид-вакцины, чтобы снизить риск побочки

Ученые пытаются выяснить, могут ли потенциальные модификации их вакцин против COVID-19 снизить или устранить риск образования тромбов, связанных с прививками.

Коронавирус.
Коронавирус.
unsplash.com

Исследования проводят Johnson & Johnson, AstraZeneca и Оксфордский университет вместе с независимыми экспртами, сообщает The Wall Street Journal.

AstraZeneca сможет изменить свою вакцину к следующему году. Сейчас компания активно работает с регулирующими органами и научным сообществом, чтобы понять причину возможного свертывания крови в случае вакцинации. Johnson & Johnson тоже продолжает исследования, работая с медицинскими экспертами и мировыми органами здравоохранения.

Между тем изменение вакцины может привести к необходимости повторного одобрения со стороны регуляроторов и изменению прав собственности.

Использование вакцины AstraZeneca было приостановлено во многих странах Европы и мира после сообщений о возникновении тромбов у небольшого числа привившихся, пишет «Росбалт». По той же причине в США временно отказались применять вакцину J&J. Позднее регулирующие органы все же разрешили возобновить применение препаратов, объявив вакцины безопасными и эффективными.

Между тем разработчики российской вакцины против COVID-19 «Спутник V» неоднократно отказывались публиковать данные, которые европейские регулирующие органы считают стандартными требованиями в процессе утверждения препаратов, утверждает Reuters.

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