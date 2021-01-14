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Здоровье

Разработчики российской вакцины рассказали, когда закончится эпидемия ковида

Распространение коронавируса в России должно прекратиться к концу лета 2021 года, заявил глава отдела микробиологии латентных инфекций института имени Гамалеи Виктор Зуев.

Вирус.
Вирус.
rosnauka.ru

«Я считаю, что к лету, особенно к концу лета, у нас все это (эпидемия коронавируса) не то, чтобы будет затихать, а уже, может, полностью затихнет», — цитирует Зуева «Ридус».

Главным фактором окончания пандемии вирусолог назвал вакцинацию населения. По подсчетам ученого, к концу августа 2021 года препарат обеспечит коллективный иммунитет примерно у 70% россиян.

Также за полгода вырастет число переболевших, бессимптомных больных. У всех их сформируется иммунитет, уверен Зуев. Также в теплое время года пневмотропные вирусы, в том числе COVID-19, чувствуют себя плохо, заключил ученый, пишет ura.ru.

С датой окончания пандемии согласны в Минздраве РФ. По прогнозу, заболеваемость снизится в середине 2021 года.

Между тем ВОЗ предупредила, что второй год пандемии коронавируса будет еще хуже первого.

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