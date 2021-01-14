Разработчики российской вакцины рассказали, когда закончится эпидемия ковида

«Я считаю, что к лету, особенно к концу лета, у нас все это (эпидемия коронавируса) не то, чтобы будет затихать, а уже, может, полностью затихнет», — цитирует Зуева «Ридус».
Главным фактором окончания пандемии вирусолог назвал вакцинацию населения. По подсчетам ученого, к концу августа 2021 года препарат обеспечит коллективный иммунитет примерно у 70% россиян.
Также за полгода вырастет число переболевших, бессимптомных больных. У всех их сформируется иммунитет, уверен Зуев. Также в теплое время года пневмотропные вирусы, в том числе COVID-19, чувствуют себя плохо, заключил ученый, пишет ura.ru.
С датой окончания пандемии согласны в Минздраве РФ. По прогнозу, заболеваемость снизится в середине 2021 года.
Между тем ВОЗ предупредила, что второй год пандемии коронавируса будет еще хуже первого.