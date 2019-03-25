Разработкой новосибирских диетологов и генетиков заинтересовались в Минздраве России

Минздрав России заинтересовался разработкой новосибирских специалистов, которые с сентября 2018 года организовали в школах и детских садах области специальное питание для детей с наследственными заболеваниями. Об этом сообщают «Вести. Новосибирск» со ссылкой на пресс-службу Минздрава Новосибирской области.

Сейчас в регионе на учете у врачей состоят 150 детей, страдающих наследственными ферментопатиями: фенилкетонурией, муковисцидозом, сахарным диабетом, целиакией. Им необходимо всю жизнь придерживаться строгой диеты.

«Если у ребенка нет возможности соблюдать диету, находясь в образовательном учреждении, он вынужден переходить на домашнее обучение, что лишает его радости общения со сверстниками. Мы решили эту проблему, и теперь наш опыт будут использовать другие регионы страны», — отметила главный диетолог Новосибирской области Оксана Герасименко.

Над созданием системы спецпитания вместе работали новосибирские специалисты — диетологи, педиатры, генетики, руководители образовательных учреждений и технологи пищевого производства.

Новосибирскую разработку оценили в Федеральном исследовательском центре питания и биотехнологий РАН. Эксперты планируют использовать ее как образец, чтобы распространить этот опыт по всей стране.