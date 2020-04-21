Разведка: состояние здоровья Ким Чен Ына ухудшилось после операции

Здоровью Ким Чен Ыну может угрожать серьезная опасность. По информации другого источника издания, северокорейский лидер действительно восстанавливается после операции, но оценить его состояние сложно.
В правительстве Северной Кореи, а также представитель администрации президента Южной Кореи заявили, что состояние Ким Чен Ына не ухудшалось.
Северокорейский лидер последний раз появлялся на публике 11 апреля, а 15 апреля он пропустил празднование 108-летие со дня рождения своего дедушки Ким Ир Сена.
В 2014 году Ким Чен Ын не появлялся на публике шесть недель из-за перенесенной операции на лодыжке, пишет polit.ru. После этого он некоторое время ходил с тростью. За время отсутствия лидера КНДР появилось множество слухов о тяжелом состоянии его здоровья и возможных переменах в политике страны.