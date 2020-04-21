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Здоровье

Разведка: состояние здоровья Ким Чен Ына ухудшилось после операции

Состояние здоровья лидера КНДР Ким Чен Ын ухудшилось после хирургической операции, связанной с сердечно-сосудистой системой, пишет CNN со ссылкой на разведывательные данные США.

Владимир Путин с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Владимир Путин с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
kremlin.ru

Здоровью Ким Чен Ыну может угрожать серьезная опасность. По информации другого источника издания, северокорейский лидер действительно восстанавливается после операции, но оценить его состояние сложно.

В правительстве Северной Кореи, а также представитель администрации президента Южной Кореи заявили, что состояние Ким Чен Ына не ухудшалось.

Северокорейский лидер последний раз появлялся на публике 11 апреля, а 15 апреля он пропустил празднование 108-летие со дня рождения своего дедушки Ким Ир Сена.

В 2014 году Ким Чен Ын не появлялся на публике шесть недель из-за перенесенной операции на лодыжке, пишет polit.ru. После этого он некоторое время ходил с тростью. За время отсутствия лидера КНДР появилось множество слухов о тяжелом состоянии его здоровья и возможных переменах в политике страны.

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