Реабилитация наркозависимых: сроки и основные особенности

Факторы, влияющие на длительность реабилитации
Срок, в течение которого человек с зависимостью может вернуться к нормальной жизни, зависит от целого ряда факторов:
- «стаж» употребления;
- общее состояние здоровья и возраст;
- сила внутренней мотивации, направленной на преодоление проблемы;
- глубина такой проблемы, как дезадаптация (под этим термином подразумевают степень «выпадения» человека из общественной жизни).
Психическое состояние человека в начале реабилитационного пути «слабое», поэтому в течение периода восстановления важно ограждать пациента от любых травмирующих новостей. Их возникновение может значительно продлить период лечения.
Основные этапы реабилитации
Для достижения устойчивого результата реабилитация наркозависимости должна осуществляться в специализированных медицинских центрах. Весь период возврата к нормальной жизни можно разделить на три этапа:
- Адаптация + интеграция. Эти два подэтапа обычно «растягиваются» на 3-6 месяцев. Во время адаптации пациент привыкает к новым условиям, то есть, проживанию в медцентре. Во время интеграции проходят основные оздоровительные занятия, тренинги, программы и прочее.
- Возврат в общество. Этот этап может занимать от 2-3 месяцев до года. Во время ухода от изоляции излечившийся человек также может рассчитывать на помощь специалистов, хотя проживание в реабилитационном центре уже не требуется.
- Сопровождение. Прошедший курс реабилитации человек получает рекомендации и приступает к реализации поставленных целей в жизни. При желании можно посещать группы поддержки.
Успех при лечении наркомании держится на трех составляющих: хорошая реабилитационная программа, желание человека преодолеть зависимость, то есть, восстановить психическое и физическое здоровье, а также всесторонняя поддержка близких людей. Найти подход можно к каждому, главное — выбрать медицинский центр, специалистам которого вы доверяете.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.