Реабилитация наркозависимых: сроки и основные особенности

При употреблении наркотиков в организме нарушается огромное количество естественных процессов. Эндокринная, иммунная, нервная и многие другие системы начинают функционировать неправильно. Также происходят сбои в работе внутренних органов. Быстрых методик лечения на сегодня не существует — реабилитация наркозависимости всегда продолжительна во времени, кроме того, она требует системного подхода и желания излечиться со стороны самого пациента. Как долго проходит восстановление, рассмотрим ниже.