6 октября
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Здоровье
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Реабилитация наркозависимых: сроки и основные особенности

При употреблении наркотиков в организме нарушается огромное количество естественных процессов. Эндокринная, иммунная, нервная и многие другие системы начинают функционировать неправильно. Также происходят сбои в работе внутренних органов. Быстрых методик лечения на сегодня не существует — реабилитация наркозависимости всегда продолжительна во времени, кроме того, она требует системного подхода и желания излечиться со стороны самого пациента. Как долго проходит восстановление, рассмотрим ниже.

Группа реабилитации.
Группа реабилитации.
Фото: ru.freepik.com, автор freepik.

Факторы, влияющие на длительность реабилитации

Срок, в течение которого человек с зависимостью может вернуться к нормальной жизни, зависит от целого ряда факторов:

  • «стаж» употребления;
  • общее состояние здоровья и возраст;
  • сила внутренней мотивации, направленной на преодоление проблемы;
  • глубина такой проблемы, как дезадаптация (под этим термином подразумевают степень «выпадения» человека из общественной жизни).

Психическое состояние человека в начале реабилитационного пути «слабое», поэтому в течение периода восстановления важно ограждать пациента от любых травмирующих новостей. Их возникновение может значительно продлить период лечения.

Основные этапы реабилитации

Для достижения устойчивого результата реабилитация наркозависимости должна осуществляться в специализированных медицинских центрах. Весь период возврата к нормальной жизни можно разделить на три этапа:

  1. Адаптация + интеграция. Эти два подэтапа обычно «растягиваются» на 3-6 месяцев. Во время адаптации пациент привыкает к новым условиям, то есть, проживанию в медцентре. Во время интеграции проходят основные оздоровительные занятия, тренинги, программы и прочее.
  2. Возврат в общество. Этот этап может занимать от 2-3 месяцев до года. Во время ухода от изоляции излечившийся человек также может рассчитывать на помощь специалистов, хотя проживание в реабилитационном центре уже не требуется.
  3. Сопровождение. Прошедший курс реабилитации человек получает рекомендации и приступает к реализации поставленных целей в жизни. При желании можно посещать группы поддержки.

Успех при лечении наркомании держится на трех составляющих: хорошая реабилитационная программа, желание человека преодолеть зависимость, то есть, восстановить психическое и физическое здоровье, а также всесторонняя поддержка близких людей. Найти подход можно к каждому, главное — выбрать медицинский центр, специалистам которого вы доверяете.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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