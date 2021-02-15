Реабилитация после COVID-19: как восстановиться быстро и полно

За год, что COVID-19 бесчинствует на планете, многие испытали действие этого вируса на себе. Медики утверждают, что поcле такой серьёзной атаки организму требуется реабилитация.

Понять, что требуется реабилитация после перенесённого коронавируса, просто: прислушайтесь к организму, когда вас снимут с медицинского наблюдения. Главным сигналом для пациента должна стать утрата прежних ощущений от жизни. Иными словами, если чувствуете, что после выписки вы вроде здоровы, но всё-таки что-то не так, значит, нужно подумать о том, как и где восстановиться.

А восстанавливать есть что. Ведь коронавирусная инфекция поражает не только лёгкие, но и желудок, кишечник, толстую и тонкую кишку, сосуды миокарда, почек. Через кровоток и пластинку решетчатой кости вирус проникает в головной мозг и поражает его. Именно из-за этого изменяется или пропадает обоняние и болит голова как на ранних стадиях болезни, так и после выздоровления.

Врачи Алтайского края. Коронавирус. Пандемия. instagram.com/dcak22

Зависит от тяжести

Даже если человек перенёс болезнь в лёгкой форме (только с поражением верхних дыхательных путей, без пневмонии), ему требуется восстановление. Да, организм справился с вирусом, но какой ценой? Остаточный кашель после COVID-19 может сохраняться до полутора месяцев, обоняние, бывает, не восстанавливается полностью и 6 месяцев спустя, слабость и апатия длятся от 6 до 10 месяцев. Любая перенесённая инфекция, и ковид не исключение, требует дополнительной поддержки организма.

Тем, кому пришлось столкнуться со средним и тяжёлым течением COVID-19, потребуется серьёзная работа в дальнейшем. Для разных пациентов реабилитация разная. Всё зависит от тяжести и объёма поражения лёгочной ткани и всего организма, считают специалисты-пульмонологи. Если пневмония была средней степени тяжести, но пациент стал лучше себя чувствовать и его рентгеновские исследования показывают положительную динамику, то ему показана лёгочная реабилитация с индивидуальным подбором упражнений с постепенным наращиванием их интенсивности и длительности. Если пневмония была тяжёлая, пациент находился в реанимации, то ему требуется пройти весь комплекс реабилитационных мероприятий.

Упражнения для перенесших коронавирус. Анна Зайкова. Упражнения для перенесших коронавирус. Анна Зайкова. Упражнения для перенесших коронавирус. Анна Зайкова.

Целью реабилитации является восстановление функции дыхания, физической активности, устойчивости к нагрузкам, преодоление стресса, беспокойства или депрессии. В идеале делать это нужно под контролем профессионалов, особенно если болезнь проходила в тяжёлой форме. Наиболее перспективными для респираторной реабилитации являются первые два месяца после острого периода коронавирусной инфекции. Упражнения можно выполнять и дома, но начинать лучше под контролем врачей. У пациента, ослабленного тяжёлым течением болезни, самостоятельное использование дыхательных техник может привести к гипервентиляции и головокружениям.

Когда лёгким нелегко

Дыхательные упражнения позволят не только избавиться от кашля и улучшить функцию лёгких, но и повысить общую и физическую выносливость организма, укрепить мышцы.

Этим целям способствуют: Глубокое и медленное дыхание ( с частотой 12−15 раз/мин.). Диафрагмальное и контролируемое глубокое дыхание с акцентом на расслабление на выдохе помогает уменьшить одышку , улучшить газообмен , снять тревогу и беспокойство.

с частотой 12−15 раз/мин.). Диафрагмальное и контролируемое глубокое дыхание с акцентом на расслабление на выдохе помогает уменьшить одышку улучшить газообмен снять тревогу и беспокойство. Правильная техника вдоха и выдоха. Во время вдоха пациент должен стараться дышать не грудью , а животом. Выдыхать надо медленно с сомкнутыми губами , сложенными в трубочку. Техники дыхания сквозь слегка сжатые губы , через один или другой уголок рта , через одну ноздрю также помогают уменьшить одышку и улучшить газообмен.

а животом. Выдыхать надо медленно с сомкнутыми губами сложенными в трубочку. Техники дыхания сквозь слегка сжатые губы через один или другой уголок рта через одну ноздрю также помогают уменьшить одышку и улучшить газообмен. Метод постурального дренажа ( или вибрационный массаж). Улучшаеи отхождение мокроты и слизи. Во время дренажа врач или массажист постукивают пациенту пальцами по грудной клетке. Продолжительность процедуры — от 10 до 20 мин. в зависимости от состояния больного. Когда пациент окрепнет ещё больше , ему рекомендуются: Дыхательные упражнения с постоянным или прерывистым положительным давлением на выдохе , в том числе с использованием дыхательных тренажёров.

в том числе с использованием дыхательных тренажёров. Упражнения на велотренажёре в положении лёжа или полулёжа.

Также при хорошем самочувствии переболевшим показаны аэробные нагрузки продолжительностью 20−30 минут 3 раза в неделю на протяжении 8−12 недель. Затем их интенсивность и длительность можно увеличивать. Начинать лучше с ходьбы ( по стадиону , тропе здоровья), а не бега и тренажёров. Реабилитация включает в себя: Нутритивную поддержку ( питание с достаточным содержанием белка , витаминов , микроэлементов).

питание с достаточным содержанием белка витаминов микроэлементов). Физические тренировки ( с элементами дыхательной гимнастики и массажа).

с элементами дыхательной гимнастики и массажа). Повышение общей физической выносливости и мобильности.

Психологическую поддержку ( борьба со стрессом и депрессией).

борьба со стрессом и депрессией). Коррекцию нарушения сна ( если имеется).

если имеется). Своевременную вакцинацию против гриппа и пневмококковой инфекции.

Cредства ОМС не покрывают программы реабилитации после коронавирусной инфекции в медицинских центрах и санаториях. Проходить специально разработанные курсы и программы восстановления можно только за свой счёт.

Справка Всего в России, по данным сайта «СтопКоронавирусРФ," с начала эпидемии на 9 февраля выявлено 3 998 216 случаев заболевания коронавирусом. По числу заражённых наша страна находится на 4-м месте в мире (после США, Индии и Бразилии).

Медицинский центр «Исида».

Программа реабилитации после COVID-19 в медицинском центре «ИСИДА»

Терапевт

Анализ крови

УЗИ органов брюшной полости

Дневной стационар ( 10 дней)

10 дней) Ингаляции ( 5 дней)

5 дней) Дыхательная гимнастика ( 5 дней)

5 дней) Массаж грудной клетки ( 5 дней)

5 дней) Вакуум-терапия ( 5 дней)

Акции медицинского центра в феврале

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