Реабилитация после COVID-19: как восстановиться быстро и полно

Понять, что требуется реабилитация после перенесённого коронавируса, просто: прислушайтесь к организму, когда вас снимут с медицинского наблюдения. Главным сигналом для пациента должна стать утрата прежних ощущений от жизни. Иными словами, если чувствуете, что после выписки вы вроде здоровы, но всё-таки что-то не так, значит, нужно подумать о том, как и где восстановиться.
А восстанавливать есть что. Ведь коронавирусная инфекция поражает не только лёгкие, но и желудок, кишечник, толстую и тонкую кишку, сосуды миокарда, почек. Через кровоток и пластинку решетчатой кости вирус проникает в головной мозг и поражает его. Именно из-за этого изменяется или пропадает обоняние и болит голова как на ранних стадиях болезни, так и после выздоровления.
Зависит от тяжести
Даже если человек перенёс болезнь в лёгкой форме (только с поражением верхних дыхательных путей, без пневмонии), ему требуется восстановление. Да, организм справился с вирусом, но какой ценой? Остаточный кашель после COVID-19 может сохраняться до полутора месяцев, обоняние, бывает, не восстанавливается полностью и 6 месяцев спустя, слабость и апатия длятся от 6 до 10 месяцев. Любая перенесённая инфекция, и ковид не исключение, требует дополнительной поддержки организма.
Тем, кому пришлось столкнуться со средним и тяжёлым течением COVID-19, потребуется серьёзная работа в дальнейшем. Для разных пациентов реабилитация разная. Всё зависит от тяжести и объёма поражения лёгочной ткани и всего организма, считают специалисты-пульмонологи. Если пневмония была средней степени тяжести, но пациент стал лучше себя чувствовать и его рентгеновские исследования показывают положительную динамику, то ему показана лёгочная реабилитация с индивидуальным подбором упражнений с постепенным наращиванием их интенсивности и длительности. Если пневмония была тяжёлая, пациент находился в реанимации, то ему требуется пройти весь комплекс реабилитационных мероприятий.
Целью реабилитации является восстановление функции дыхания, физической активности, устойчивости к нагрузкам, преодоление стресса, беспокойства или депрессии. В идеале делать это нужно под контролем профессионалов, особенно если болезнь проходила в тяжёлой форме. Наиболее перспективными для респираторной реабилитации являются первые два месяца после острого периода коронавирусной инфекции. Упражнения можно выполнять и дома, но начинать лучше под контролем врачей. У пациента, ослабленного тяжёлым течением болезни, самостоятельное использование дыхательных техник может привести к гипервентиляции и головокружениям.
Когда лёгким нелегко
Дыхательные упражнения позволят не только избавиться от кашля и улучшить функцию лёгких, но и повысить общую и физическую выносливость организма, укрепить мышцы.
- Глубокое и медленное дыхание (с частотой 12−15 раз/мин.). Диафрагмальное и контролируемое глубокое дыхание с акцентом на расслабление на выдохе помогает уменьшить одышку, улучшить газообмен, снять тревогу и беспокойство.
- Правильная техника вдоха и выдоха. Во время вдоха пациент должен стараться дышать не грудью, а животом. Выдыхать надо медленно с сомкнутыми губами, сложенными в трубочку. Техники дыхания сквозь слегка сжатые губы, через один или другой уголок рта, через одну ноздрю также помогают уменьшить одышку и улучшить газообмен.
- Метод постурального дренажа (или вибрационный массаж). Улучшаеи отхождение мокроты и слизи. Во время дренажа врач или массажист постукивают пациенту пальцами по грудной клетке. Продолжительность процедуры — от 10 до 20 мин. в зависимости от состояния больного.
- Дыхательные упражнения с постоянным или прерывистым положительным давлением на выдохе, в том числе с использованием дыхательных тренажёров.
- Упражнения на велотренажёре в положении лёжа или полулёжа.
- Также при хорошем самочувствии переболевшим показаны аэробные нагрузки продолжительностью 20−30 минут 3 раза в неделю на протяжении 8−12 недель. Затем их интенсивность и длительность можно увеличивать. Начинать лучше с ходьбы (по стадиону, тропе здоровья), а не бега и тренажёров.
- Нутритивную поддержку (питание с достаточным содержанием белка, витаминов, микроэлементов).
- Физические тренировки (с элементами дыхательной гимнастики и массажа).
- Повышение общей физической выносливости и мобильности.
- Психологическую поддержку (борьба со стрессом и депрессией).
- Коррекцию нарушения сна (если имеется).
- Своевременную вакцинацию против гриппа и пневмококковой инфекции.
Cредства ОМС не покрывают программы реабилитации после коронавирусной инфекции в медицинских центрах и санаториях. Проходить специально разработанные курсы и программы восстановления можно только за свой счёт.
Справка
Всего в России, по данным сайта «СтопКоронавирусРФ," с начала эпидемии на 9 февраля выявлено 3 998 216 случаев заболевания коронавирусом. По числу заражённых наша страна находится на 4-м месте в мире (после США, Индии и Бразилии).
Программа реабилитации после COVID-19 в медицинском центре «ИСИДА»
- Терапевт
- Анализ крови
- УЗИ органов брюшной полости
- Дневной стационар (10 дней)
- Ингаляции (5 дней)
- Дыхательная гимнастика (5 дней)
- Массаж грудной клетки (5 дней)
- Вакуум-терапия (5 дней)
Акции медицинского центра в феврале
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