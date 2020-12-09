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Реабилитация после COVID-19 стала доступнее жителям Барнаула и близлежащих районов

Врачи единогласно утверждают, что после перенесенной коронавирусной инфекции пациентам требуется серьезная реабилитация. Нужна специальная диета, физические упражнения, физио- и кислородотерапия, пристальное врачебное наблюдение и многое другое. Все это входит в уникальную программу реабилитации, разработанную в санатории «Обские плесы» и теперь доступно в Алтайском крае. Поэтому для оздоровления нет необходимости ехать в другие регионы или за рубеж. Санаторий «Обские плесы» находится всего в 60 километрах от Барнаула.

Реабилитация после COVID-19.
Реабилитация после COVID-19.
Архив санатория «Обские плесы»

Это одна из самых известных здравниц Алтайского края. Она расположена в красивейшем месте — на территории государственного Кислухинского заказника, в реликтовом ленточном бору на правом берегу крупной протоки реки Оби.

Главное достоинство этого места — уникальный микроклимат ленточного бора, природного феномена, подобного которому нет во всем мире. В санатории чистейший целебный воздух, насыщенный эфирными маслами хвойных деревьев, которые оказывают эффективное оздоравливающее воздействие на организм.

Пребывание в санатории абсолютно безопасно, сюда принимают отдыхающих только после прохождения анализа крови на COVID-19 с иммуноглобулином М.

Программа реабилитации специально создана для людей, перенесших тяжелые вирусные и бактериальные заболевания — пневмонии и COVID-19. Современное оборудование, внимательный персонал и спокойная атмосфера «Обских плесов» в сочетании с уникальной природой заслужили немало положительных отзывов от гостей здравницы.

Подробно о методах лечения и условиях приема читайте на сайте санатория «Обские плесы».

Лицензия № ЛО-22−01−002437 от 25 июля 2014 г.

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