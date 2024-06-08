8 июня
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Коронавирус
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Здоровье

Реальная угроза человечеству: эпидимиологи прогнозируют новую пандемию. Симптомы

После пандемии COVID-19 в мире возникнет новая «болезнь X», поэтому общество должно быть готово к ней, сообщает ТАСС.

Предсказать, когда и где произойдет мутация вируса или бактерии, очень сложно, практически невозможно.

Ученые всего мира, эпидемиологи, эксперты сходятся во мнении, что это совершенно реальная угроза. Это только вопрос времени. Поэтому важная задача — быть готовым к такой ситуации — к «болезни Х».

Тема новой болезни широко обсуждается в средствах массовой информации и среди специалистов — организаторов здравоохранения, эпидемиологов, указывает news.ru.

Что такое "Х"

"Болезнью X" называют неизвестный человечеству патоген, который гипотетически способен вызвать пандемию.

Еще в ноябре 2022 года ВОЗ созвала группу из 300 специалистов для его изучения. Предположили, что смертность будет в десятки раз выше, чем от COVID-19.

В 2018 году ВОЗ включила "болезнь Х" в список заболеваний, при выявлении которых срочно нужно разрабатывать лекарства. По словам ученых, "Х" в названии означает "неожиданность".

Симптомы

Эксперты заявили, что болезнь "X" — это X-метаболический синдром, который не имеет отношения к инфекции. Также болезнь не может передаваться от человека к человеку. Синдром-X может только приобретаться.

Он содержит в себе ожирение, артериальную гипертензию и нарушение углеводного обмена, что приводит к сахарному диабету.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Экскурсии на теплоходе по Оби
Лекторий фестиваля «Связь»
Топ-5 маршрутов лета
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость