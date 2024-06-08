После пандемии COVID-19 в мире возникнет новая «болезнь X», поэтому общество должно быть готово к ней, сообщает ТАСС .

Предсказать, когда и где произойдет мутация вируса или бактерии, очень сложно, практически невозможно.

Ученые всего мира, эпидемиологи, эксперты сходятся во мнении, что это совершенно реальная угроза. Это только вопрос времени. Поэтому важная задача — быть готовым к такой ситуации — к «болезни Х».

Тема новой болезни широко обсуждается в средствах массовой информации и среди специалистов — организаторов здравоохранения, эпидемиологов, указывает news.ru.

Что такое "Х"

"Болезнью X" называют неизвестный человечеству патоген, который гипотетически способен вызвать пандемию.

Еще в ноябре 2022 года ВОЗ созвала группу из 300 специалистов для его изучения. Предположили, что смертность будет в десятки раз выше, чем от COVID-19.

В 2018 году ВОЗ включила "болезнь Х" в список заболеваний, при выявлении которых срочно нужно разрабатывать лекарства. По словам ученых, "Х" в названии означает "неожиданность".

Симптомы

Эксперты заявили, что болезнь "X" — это X-метаболический синдром, который не имеет отношения к инфекции. Также болезнь не может передаваться от человека к человеку. Синдром-X может только приобретаться.

Он содержит в себе ожирение, артериальную гипертензию и нарушение углеводного обмена, что приводит к сахарному диабету.

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