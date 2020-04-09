Ребенка с отрицательным тестом на Covid-19 через суд направляют из обсерватора в кемеровскую клинику

Суд в Кемерове решил принудительно госпитализировать маленького ребенка с отрицательным результатом теста на коронавирус.

Семья с младенцем вернулась из Таиланда в Кемерово 1 апреля. Их поместили на обсервацию.

После обнаружения у малыша признаков недомогания сотрудники Роспотребнадзора стали настаивать на его госпитализации, хотя проведенные тесты на коронавирус показали отрицательный результат, сообщает ТАСС.

«Семья была против. Готова была сидеть ждать в обсерваторе до результатов, но (Роспотребнадзор) вышел с иском о принудительном помещении. <…> В итоге 8 апреля суд решил поместить <в инфекционную больницу]>мать и ребенка», — рассказал Тайге. инфо адвокат семьи Владимир Васин.

Решение суда подлежит немедленному исполнению. Защита планирует обжаловать его.