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Здоровье

Ребенка с отрицательным тестом на Covid-19 через суд направляют из обсерватора в кемеровскую клинику

Суд в Кемерове решил принудительно госпитализировать маленького ребенка с отрицательным результатом теста на коронавирус.

Вирус, болезнь.
Вирус, болезнь.
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Семья с младенцем вернулась из Таиланда в Кемерово 1 апреля. Их поместили на обсервацию.

После обнаружения у малыша признаков недомогания сотрудники Роспотребнадзора стали настаивать на его госпитализации, хотя проведенные тесты на коронавирус показали отрицательный результат, сообщает ТАСС.

«Семья была против. Готова была сидеть ждать в обсерваторе до результатов, но (Роспотребнадзор) вышел с иском о принудительном помещении. <…> В итоге 8 апреля суд решил поместить <в инфекционную больницу]>мать и ребенка», — рассказал Тайге. инфо адвокат семьи Владимир Васин.

Решение суда подлежит немедленному исполнению. Защита планирует обжаловать его.

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