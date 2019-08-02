Ребенку из Индии удалили 526 лишних зубов

В Индии врачи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Times of India. Сначала родители думали, что опухоль на челюсти — следствие кариеса.

Мальчик жаловался на сильную боль в нижней челюсти. Правая щека его разбухла. Компьютерная томография и рентген показали, что во рту у ребенка опухоль с огромным количеством мелких рудиментарных зубов.

Дольше всего пришлось уговаривать на операцию не родителей, а самого мальчика. Но в итоге он согласился. За 5 часов врачи удалили все «лишние» зубы, которые были размером от 0,1 до 1,5 мм.

Причина такой аномалии не ясна. Врачи допускают, что это может быть генетическое заболевание, однако не исключают и версию воздействия излучения от сотовой вышки.

В последний раз индийские медики сталкивались с похожим случаем в 2014 году, тогда пациенту удалили 232 зуба.