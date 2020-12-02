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Здоровье

Рекомендации по ношению масок ужесточили. Даже на улице и вне зависимости от дистанции

Всемирная организация здравоохранения изменила рекомендации по ношению масок в условиях пандемии коронавируса. Теперь индивидуальные средства защиты рекомендуют носить маску и внутри, и вне помещений, передает ТАСС.

Контроль за соблюдением масочного режима.
Контроль за соблюдением масочного режима.
Анна Зайкова.

Также ВОЗ рекомендует носить маску всегда, независимо от возможностей для соблюдения требуемой дистанции, в помещениях, где отсутствует надлежащее проветривание.

Эта рекомендация распространяется как на взрослых, так и на детей 12 лет и старше.

Что касается детей до пяти лет, то им ношение масок не рекомендовано.

Для возрастной категории от 6 до 11 лет решение о том, надевать маску или нет, следует принимать в зависимости от конкретной обстановки в сфере передачи коронавируса в той или иной местности, а также исходя из умения ребенка правильно использовать маску, и от возможности обеспечить надзор со стороны взрослых.

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