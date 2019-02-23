Религиозное сообщество стало очагом вспышки кори в Новосибирске

В Новосибирске из-за вспышки кори на карантин закрыли 13 учебных заведений, в городе запретили массовые мероприятия. Всего заболели 40 человек, сообщают Вести.Ru. Большинство заболевших входят в религиозное сообщество, многие члены которого отказываются от прививок, уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора по Новосибирской области.

«Все заболевшие ранее против кори не привиты в связи с категорическими отказами», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание. Оно передается воздушно-капельным путем. К группе риска относятся люди, у которых нет прививки от кори.

У заболевших повышается температура, пропадает аппетит, появляются нарушения сна, насморк. Еще среди симптомов — слезоточение, светобоязнь, сухой грубый кашель. Затем постепенно распространяется сыпь. За 3−4 дня происходит общая интоксикация, дыхательные пути поражаются сильнее.

Осложнения могут быть различными: ларингит, отит, пневмония, менингит, гепатит, коревой энцефалит. В редких случаях осложненная корь может приводить к пожизненной инвалидности.