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Здоровье

Религиозное сообщество стало очагом вспышки кори в Новосибирске

В Новосибирске из-за вспышки кори на карантин закрыли 13 учебных заведений, в городе запретили массовые мероприятия. Всего заболели 40 человек, сообщают Вести.Ru. Большинство заболевших входят в религиозное сообщество, многие члены которого отказываются от прививок, уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора по Новосибирской области.

Врач.
Врач.
СС0

«Все заболевшие ранее против кори не привиты в связи с категорическими отказами», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание. Оно передается воздушно-капельным путем. К группе риска относятся люди, у которых нет прививки от кори.

У заболевших повышается температура, пропадает аппетит, появляются нарушения сна, насморк. Еще среди симптомов — слезоточение, светобоязнь, сухой грубый кашель. Затем постепенно распространяется сыпь. За 3−4 дня происходит общая интоксикация, дыхательные пути поражаются сильнее.

Осложнения могут быть различными: ларингит, отит, пневмония, менингит, гепатит, коревой энцефалит. В редких случаях осложненная корь может приводить к пожизненной инвалидности.

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