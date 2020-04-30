Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
30 апреля 22°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Здоровье

Рейтинг ООН: готовность России к Covid-19 оказалась хуже, чем в 48 странах

Испания, Италия и Аргентина оказались лучше готовы к эпидемии коронавируса, чем Россия, свидетельствуют данные рейтинга ООН, опубликованного в ежегодном докладе программы развития.

Врачи Алтайского края на борьбе с коронавирусом.
Врачи Алтайского края на борьбе с коронавирусом.
https://www.instagram.com/minzdravalt/

В списке из 189 стран, которые ощутили удар COVID-19, Россия расположилась на 49-м месте — на одну строчку выше Белоруссии.

Самыми подготовленными оказались Норвегия, Швейцария, Ирландия и Германия — об этом свидетельствуют низкий уровень смертности и развитая система здравоохранения в каждой из этих стран.

Несмотря на самые высокие показатели смертности США сумели занять 16-е место, хотя в стране уже более миллиона зараженных.

Главные очаги эпидемии в Европе — Испания, Франция и Италия — заняли 25-е, 27-е и 29-е места, соответственно.

Россию опередила даже Аргентина (48-е место), где на сегодняшний день всего 4 тыс. зараженных.

О рейтинге

Рейтинг отражает способность каждой из стран справляться с непредвиденным кризисом в системе здравоохранения и учитывает число больничных мест, а также врачей и медсестер на каждые 10 тыс. человек населения.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость