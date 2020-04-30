Рейтинг ООН: готовность России к Covid-19 оказалась хуже, чем в 48 странах

В списке из 189 стран, которые ощутили удар COVID-19, Россия расположилась на 49-м месте — на одну строчку выше Белоруссии.
Самыми подготовленными оказались Норвегия, Швейцария, Ирландия и Германия — об этом свидетельствуют низкий уровень смертности и развитая система здравоохранения в каждой из этих стран.
Несмотря на самые высокие показатели смертности США сумели занять 16-е место, хотя в стране уже более миллиона зараженных.
Главные очаги эпидемии в Европе — Испания, Франция и Италия — заняли 25-е, 27-е и 29-е места, соответственно.
Россию опередила даже Аргентина (48-е место), где на сегодняшний день всего 4 тыс. зараженных.
О рейтинге
Рейтинг отражает способность каждой из стран справляться с непредвиденным кризисом в системе здравоохранения и учитывает число больничных мест, а также врачей и медсестер на каждые 10 тыс. человек населения.