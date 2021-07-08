«Резервуар» ковида у человека обнаружили ученые

Специалисты проанализировали образцы трех типов слюнных желез у взрослых пациентов, умерших от коронавируса.
Они пришли к выводу, что именно ткани, ответственные за производство и выделение слюны, служат «резервуарами» для инфекции.
С помощью электронной микроскопии исследователи наблюдали присутствие патогена и его репликацию в клетках, пишет News.ru.
Подобное открытие поможет объяснить, почему коронавирус имеет такую высокую заразность.
Результаты исследования опубликованы в издании The Journal of Pathology.