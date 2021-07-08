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Здоровье

«Резервуар» ковида у человека обнаружили ученые

Коронавирус может размножаться в слюнных железах, заявила группа ученых из Медицинской школы Университета Сан-Паулу в Бразилии.

Зубы.
Зубы.
CC0

Специалисты проанализировали образцы трех типов слюнных желез у взрослых пациентов, умерших от коронавируса.

Они пришли к выводу, что именно ткани, ответственные за производство и выделение слюны, служат «резервуарами» для инфекции.

С помощью электронной микроскопии исследователи наблюдали присутствие патогена и его репликацию в клетках, пишет News.ru.

Подобное открытие поможет объяснить, почему коронавирус имеет такую высокую заразность.

Результаты исследования опубликованы в издании The Journal of Pathology.

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