Режиссер Галина Волчек впала в кому

Предварительно, у 86-летней Волчек случился сердечный приступ и она впала в кому, пишет News.ru. В настоящий момент Волчек находится в реанимации, передаёт Telegram-канал «112».

По появившимся сообщениям, Волчек сама обратилась к медикам, почувствовав боль в области сердца.

Галина Волчек в 1971 году стала режиссером театра «Современник», а позже и его художественным руководителем. Она сыграла в культовых фильмах «Берегись автомобиля» и «Осенний марафон», пишет tvc.ru.

В последние годы Волчек не снимается в кино и практически не играет в театральных постановках. Однако продолжает работу в качестве режиссера и руководителя «Современника».