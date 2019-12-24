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Здоровье

Режиссер Галина Волчек впала в кому

Художественный руководитель московского театра «Современник» Галина Волчек госпитализирована в одну из столичных клиник, сообщают Telegram-каналы.

Владимир Путин и Галина Волчек.
Владимир Путин и Галина Волчек.
kremlin.ru

Предварительно, у 86-летней Волчек случился сердечный приступ и она впала в кому, пишет News.ru. В настоящий момент Волчек находится в реанимации, передаёт Telegram-канал «112».

По появившимся сообщениям, Волчек сама обратилась к медикам, почувствовав боль в области сердца.

Галина Волчек в 1971 году стала режиссером театра «Современник», а позже и его художественным руководителем. Она сыграла в культовых фильмах «Берегись автомобиля» и «Осенний марафон», пишет tvc.ru.

В последние годы Волчек не снимается в кино и практически не играет в театральных постановках. Однако продолжает работу в качестве режиссера и руководителя «Современника».

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