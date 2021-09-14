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Здоровье

Режиссер «Левиафана» находится в тяжелом состоянии в немецкой клинике

Режиссер Андрей Звягинцев сейчас лечится от последствий перенесенного COVID-19 в Германии и находится в тяжелом состоянии, сообщает Telegram-канал Baza.

Коронавирус. Врачи.
Коронавирус. Врачи.
CC0

В июле режиссера госпитализировали в Федеральный научно-клинический центр ФМБА, а через месяц — в больницу имени Давыдовского в Москве, где и диагностировали почти 90% поражения легких.

В Германии у Звягинцева снова взяли анализы на коронавирус, и они оказались отрицательными, однако состояние режиссера по-прежнему оценивается как тяжелое, пишет polit.ru.

Информацию подтверждают и другие Telegram-каналы. Так, в канале «Героиня Татлера» утверждается, что «в Берлине уже не первую неделю балансирует на грани жизни и смерти режиссер Андрей Звягинцев» с последствиями коронавируса.

Картины

&quot;Левиафан&quot; Звягинцева.
«Левиафан» Звягинцева.
Открытые источники в интернете.

Последний фильм Звягинцева «Нелюбовь» вышел в 2017 году и получил приз жюри 70-го Каннского кинофестиваля. Для режиссера эта награда стала третьей на фестивале.

В 2011 году он завоевал главный приз в категории «Особый взгляд» за ленту «Елена», а в 2014 году фильм Звягинцева «Левиафан» была удостоена премии «За лучший сценарий».

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