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26 ноября
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Здоровье

Результаты теста на COVID-19 теперь можно узнать на Госуслугах

Россияне смогут быстрее узнать результаты тестирования на коронавирус благодаря новому сервису на сайте «Госуслуги». Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Коронавирус.
Коронавирус.
Pixabay.com

Пользователи портала, сдавшие тесты в лабораториях, смогут получать на Госуслугах уведомления о готовности результатов. Они будут загружаться в виде QR-кода в мобильное приложение «Госуслуги Стопкоронавирус». Загрузка на портал результатов тестов происходит в течение 60 минут после их получения.

«Запуск нового сервиса позволит решить сразу несколько задач. Прежде всего, он станет доверенным инструментом хранения справок о COVID-19 для предъявления с помощью мобильного приложения по месту требования. Во-вторых, снизит долю поддельных справок с результатами тестов, сократит время получения результата исследования, а также избавит от необходимости направлять справку в Роспотребнадзор после возвращения из-за рубежа», — рассказал замглавы Минцифры России Олег Качанов.

В настоящее время в систему интегрированы более 450 организаций. Ежедневно на портал приходят порядка 15 тыс. результатов исследований.

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