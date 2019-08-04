Ученые из Томска изучили очаг описторхоза в бассейне Средней Оби. Выяснилось, что вся популяция язя заражена.

Исследователи изучили 1300 особей, выловленных в Томи, Чулыме, Басандайке и Оби.

И выяснилось, что язь, обитающий в этих реках, заражен описторхозом на 100%. Елец — на 80−90% сообщили в пресс-службе Томского государственного университета (ТГУ), пишет Тайга.инфо.

Лещ в Обь-Иртышском бассейне считался безопасным, потому что он не был аборигеном для региона — его намеренно переселили в Новосибирское водохранилище.

Безопасными оказались караси и пескари.

По словам ученых, местные жители часто недооценивают опасность описторхоза и не всегда считают нужным его лечить. Единственный путь заражения — рыба, которая традиционно входит в рацион питания сибиряков.

«Вместе с тем доказано, что продукты деятельности паразитов являются высокотоксичными. Международное агентство по исследованию рака относит этот фактор к канцерогенам первой группы», — подчеркнули в ТГУ.

В планах ученых исследовать другие виды рыб: линя и гольяна. Кроме того, возбудитель передается через промежуточные звенья всей цепи — моллюсков, диких и домашних животных.