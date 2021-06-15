Роботы и 60 операций в день. Главный врач одного из самых передовых центров Сибири рассказал о клинике и своих коллегах

Главный врач Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования в г. Барнауле, заслуженный врач РФ, д.м.н. Владимир Пелеганчук рассказал о том, как клиника делает жизнь тысяч россиян счастливее.

О центре

— В этом году наш Федеральный центр отмечает годовщину — 9 лет. За время нашей работы сделано более 55 тыс. высокотехнологичных операций. Подобных нашему центру в стране всего лишь два — в Чебоксарах и Смоленске.

На операции к нам, в основном, приезжают пациенты из Сибирского, Дальневосточного и Уральского федеральных округов. Все эти пациенты со сложными и тяжелыми заболеваниями костно-мышечной системы, включая врожденную патологию, сколиотическую деформацию.

Наиболее востребованная операция — эндопротезирование суставов. Одними из первых в Сибири мы начали заниматься импакционной костной пластикой — трансплантацией костной ткани для замещения ее дефектов.

Федеральный центр принимает пациентов из более чем 50 субъектов. Архив Федерального центра травматологии

О коллективе

— Когда мы открылись в 2012 году, к нам пришли работать далеко не новички. Это опытные специалисты из Барнаула, Новосибирска, Томска. Многие из них — из первой городской больницы, где я сам начал работать фельдшером, а закончил — главным врачом. Там мы и готовили специалистов для Федерального центра. И собрали элиту.

Одна из наших главных задач — развитие. Мы никогда не останавливаемся на достигнутом. Наши специалисты, помимо главных российских клиник по нашему профилю — НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова и РНИИТО им. Р.Р. Вердена, — проходили учебные программы также в ведущих клиниках Европы и США.

Специалисты Федерального центра не только продолжают учиться, но и учат. Сегодня мы являемся образовательным центром и обучаем российских и зарубежных специалистов технологиям, которые уже поставлены у нас на поток. В частности, это касается операций эндопротезирования, артроскопии, реконструктивных и вертебрологических.

Идет артроскопическая операция. Архив Федерального центра травматологии

О технологиях и ресурсах

— Мы внедрили большое количество не только медицинских, но и организационных, информационных, технологий.

Сегодня у нас есть возможность проводить компьютерное исследование костных дефектов, до миллиметров оценивать их размер и объем, и печатать импланты на 3D-принтерах. Мы проводим малоинвазивные операции, во время которых можем применять рентген-контроль, нейромониторинг и т. д. Все эти технологии, а также персонифицированный подход к каждому пациенту позволяют выписывать пациентов не на 5−7, а на 3−4 день после операции.

При этом также используются технологии ранней реабилитации. После операции мы переводим пациентов в реабилитационный центр «Территория здоровья», где они сразу начинают восстанавливаться и возвращаться к нормальной жизни. А мы, в свою очередь, освобождаем места, чтобы принять новых пациентов и помогать уже им.

Большим подспорьем в миссии «помочь как можно большему числу пациентов» стало открытие двух новых операционных. С самого начала у нас было 5 операционных, что создавало определенные ограничения. В одной операционной мы могли провести не больше 10 плановых операций в день. Если случаи особо тяжелые — то и не больше пяти операций в день.

Наше обращение поддержали в Минздраве — в 2020 году были построены две новые операционные с современным силовым и электрохирургическим оборудованием, системой настройки микроклимата.

Опробовать новые операционные в 2020 году не было возможности — центр перепрофилировали в ковидный госпиталь. Пришлось нелегко: принимали наиболее тяжелых пациентов из Алтайского края, поскольку центр был оснащен высокотехнологичным оборудованием и каждая койка обеспечена кислородом. Жили на работе, сами болели, но сумели не потерять ни одного специалиста.

И вот в 2021 году мы открыли новые операционные. Сегодня работаем на полную мощность, выполняем по 50−60 операций в день. Интервал между ними составляет всего 15−20 минут.

Следующий шаг — проведение операций с помощью роботизированной хирургической техники. Этим летом на апробацию к нам должны доставить робота. Наши врачи уже могут работать на таком оборудовании, они обучились. С этим роботом будут проводиться операции по эндопротезированию тазобедренного и коленного суставов.

В Федеральном центре проводится ревизионное эндопротезирование крупных суставов , в том числе при перипротезной инфекции. Архив Федерального центра травматологии

Поздравление с днем медицинского работника

— Очень благодарен всем коллегам — не только Федерального центра — за их стойкость. Врачи — герои, которые несмотря ни на что спасали и спасают человеческие жизни. «Ковидная» история еще не закончилась, на медицинских работниках все еще лежит огромнейшая нагрузка.

Всем им хочется пожелать крепкого здоровья, любви в доме, уважения коллег. И, конечно, достойной заработной платы — чтобы им можно было полноценно жить, а не выживать.

Знаете, что такое счастье? Это когда ты с радостью и удовольствием идешь на работу и с не меньшим удовольствием идешь домой. Счастье — это когда хорошо везде. Я хочу, чтобы все мои коллеги были счастливы.

Справка

Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования в г. Барнауле — специализированная клиника высокотехнологической медицинской помощи по профилю «травматология и ортопедия» и «нейрохирургия».

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.