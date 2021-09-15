С каждым годом женщины во всём мире все позже рожают первого ребенка. Россия не исключение. В первую очередь женщины думают о профессиональной, творческой реализации, решают карьерные и материальные вопросы, а рождение детей откладывается на потом, значительно «на потом». Сегодня акушеры-гинекологи не удивляются пациенткам, обратившимся по поводу первой беременности в 40, 45, 47 и даже более лет. Но не всегда это личный выбор женщины.

Иногда у женщины или мужчины не складывается личная жизнь, порой препятствием к рождению детей становится серьезная болезнь, требующая немедленного лечения. На помощь таким пациентам приходят вспомогательные репродуктивные технологии и программы отсроченного материнства и отцовства. О помощи людям, оказавшимся в, казалось бы, безнадежных ситуациях, рассказала профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, акушер-гинеколог с 42-летним стажем, основатель «Клиники Пасман» Наталья Михайловна Пасман.

— Наталья Михайловна , для кого работает «Клиника Пасман» и кому она призвана помочь?

— Мы работаем для того, чтобы мужчины и женщины смогли испытать счастье отцовства и материнства. Я убеждена, если пара — и он, и она — хотят стать родителями, у них все получится, какая бы тяжелая ситуация ни была.

— А если ситуация безнадежная?

— А что считать безнадежной ситуацией? Если есть свои яйцеклетки, сперматозоиды — хотя бы единичные нормальные по морфологии формы (1−3%) — и проходимые трубы, мы пытаемся сделать всё, чтобы беременность наступила с минимальной помощью при инсеминации спермой мужа.

Но если у мужчины единичные сперматозоиды или у женщины один ооцит в яичнике при УЗИ, низкий овариальный резерв, мы предлагаем вариант ЭКО-ИКСИ. Наша прекрасная команда гинекологов, репродуктологов, эмбриологов добивается блестящих результатов.

Бывает, у пары — и у него, и у нее — проблемы, и мы планируем и ЭКО, и ИКСИ. Потому что очень низкие показатели спермограммы, генетика с большими проблемами — высокий показатель фрагментации ДНК (дефект содержащегося в ядре мужской половой клетки генетического материала — серьезная и сложно корректируемая патология, так как при большом количестве таких сперматозоидов мужская сперма теряет способность к оплодотворению. — Прим. ред.), концентрация нормальных форм сперматозоидов — 1%. Но после лечения у мужчины показатели спермы нормализуются, а у женщины восстанавливается овуляция, и беременность наступает даже без ЭКО, самостоятельно после лечения.

Или ситуации, когда у пациенток длительно нет менструаций. Например, больше года после замершей не состоявшейся беременности, нескольких выскабливаний полости матки. В таких случаях мы ничего не обещаем. Делаем гистероскопию, разъединяем спайки в матке, проводим фотодинамическую терапию, обработку матки макрофагальной средой, озонотерапию, лазерную терапию, для улучшения кровоснабжения матки — гирудотерапию. В итоге у пациенток восстанавливается менструация и через несколько месяцев наступает долгожданная беременность.

Какая бы сложная ситуация ни была, мы совместно с лабораторией клеточных технологий Института клинической иммунологии (НИИФКИ) используем все возможности, существующие в мировой практике, и наши авторские патентованные методики лечения хронического эндометрита, а также технологии преодоления иммунологического бесплодия, ранее считавшегося необъяснимым. Даже в ситуации, когда у мужчины есть один-единственный сперматозоид в яичке и у нас нет права на ошибку, мы проводим мужчине разные виды вмешательства под наркозом, получаем этот сперматозоид, оплодотворяем хирургическим путем яйцеклетку (ИКСИ) и достигаем результата. Супружеское бесплодие — одна из ключевых задач, которые мы решаем в нашем отделении лечения бесплодия и вспомогательных репродуктивных технологий.

— А если нет супруга , супруги и даже кандидата в спутники жизни , а время идет? Или человек не может стать родителем , потому что надо решать проблемы со здоровьем , а рожать потом может быть поздно?

— Наша клиника вошла в число разработчиков программы «отсроченное материнство». Сегодня это направление активно развивается во всем мире. Например, женщина достигает 35-летнего возраста, беременеть не от кого, она может криоконсервировать свои ооциты — они лежат и ждут своего часа, когда женщина вернется с супругом. Мы можем получить ооциты и половину оплодотворить спермой донора (у нас есть банк спермы, работают донорские программы), а вторая половина будет ждать своего генетического отца: может, женщина его еще встретит. Если не встретила, прошло пять лет, ей уже 40 — пора беременеть, тогда мы переносим эмбрионы.

Если женщина не может родить сейчас, потому что у нее серьезное заболевание, требующее лечения, но у нее низкий овариальный резерв или мы боимся, что он исчезнет после лечения, мы также заготавливаем ооциты — проводим их криоконсервацию, а женщину лечим. Идеально, если мы оплодотворим ооциты сперматозоидами, получим и заморозим эмбрионы, а когда мама восстановит здоровье, сделаем криоперенос эмбриона. Уровень работы наших эмбриологов — это высший пилотаж, потому что заморозить — это одно, а правильно разморозить — это высшее мастерство. Наши эмбриологи, выпускники НГУ, где я работаю заведующей кафедрой акушерства и гинекологии, делают это на высочайшем уровне.

— Но ведь причиной отсроченного материнства могут быть и проблемы со здоровьем мужчины?

— Разумеется, у нас есть программы отсроченного отцовства. Представим такую ситуацию, когда у мужчины выявили рак яичка, его жене было 45, при этом у пары не было детей. Врачи заморозили сперму, после чего мужчина был успешно пролечен хирургически с последующей химиотерапией (сперму предварительно криоконсервируют, потому что в результате химиотерапии сперматогенез нарушается). Пациентке после подготовки стимулируют овуляцию и оплодотворяют яйцеклетки. В результате получают два эмбриона и на пятые сутки переносят их в матку. Долгожданная беременность завершается рождением двух замечательных малышей.

— Рождение детей в корне меняет жизнь ваших пациентов?

— Вы знаете, наши пары, которые становятся родителями в 45−47 лет, молодеют на глазах. Я постоянно встречаю своих пациентов, которые стали родителями в возрасте значительно за 40 лет, в Центральном парке, зоопарке или просто на улице. За 40 лет работы на моем счету — более 10 000 рожденных детей. Сейчас в роддоме 1-й Горбольницы, где я работаю уже 37 лет, рожают те девочки, которые появились на свет на моем дежурстве 30−37 лет назад! По моему наблюдению, отсроченное материнство у возрастных пациенток — это счастливое материнство. Здоровые дети делают женщину счастливой и красивой в любом возрасте. Я не призываю к тому, чтобы рожали в 47, я призываю рожать в 20−25 — оптимальном возрасте для планирования первого ребенка. Но если так сложились обстоятельства, такова жизнь, это не повод отчаиваться, выход есть!

— Как справиться с отчаянием , вновь поверить в себя и свои силы даже после ряда неудачных попыток зачатия?

— Я повторюсь в очередной раз: если муж и жена хотят стать родителями, они ими станут. Станут без матки, без яичников. Есть донорские программы (и сперматозоидов, и ооцитов) и суррогатное материнство. Бывает, что женщине удалили матку по разным причинам: онкологическое заболевание, кровотечение во время родов, но яичники остались функционирующими, с фолликулами. В этом случае паре помогает стать родителями программа суррогатного материнства, когда в матку здоровой женщине переносится эмбрион генетических родителей и она успешно вынашивает беременность. Следует отметить наметившуюся в обществе положительную тенденцию, когда здоровые молодые женщины и мужчины приходят в клинику и предлагают свою помощь: хотят стать донорами ооцитов и спермы, суррогатными мамами. Да, они получают за это вознаграждение, но отрадно появление мотивации не только финансовой, но и человеческого желания помочь. У нас в клинике есть все программы ВРТ, существующие в мировой практике, для помощи женщинам и мужчинам стать родителями, в том числе суррогатное материнство и преимплантационная генетическая диагностика.

Я против таких поводов, когда женщина просто не хочет вынашивать и рожать ребенка, чтобы сохранить свою молодость и фигуру, но я за то, чтобы не лишать счастья материнства тех женщин, которые сами не могут выносить. Например, при синдроме Рокитанского-Кюстнера, когда у женщины нет матки, но есть яичники. Берутся ее ооциты, оплодотворяются спермой мужа или донора, и на пятые сутки эмбрион переносится суррогатной маме. В таких случаях, когда женщина не может забеременеть, это оправданно.

— Вам наверняка задают разные этические вопросы по поводу ЭКО , заморозки эмбрионов.

— Я сегодня ехала в машине и слышала по радио выступление какого-то политика, который, причисляя себя к знатокам медицины, говорил, что церковь против ЭКО, потому что уничтожаются эмбрионы: два получили, остальные уничтожили. Мы, как и большинство клиник ЭКО, не уничтожаем эмбрионы, все они криоконсервируются и хранятся. В нашей клинике мы не делаем медицинские аборты. В единичных случаях проводится инструментальное опорожнение матки под контролем гистероскопии — только при замершей беременности на ранних сроках, при подтверждении этого неблагоприятного исхода двумя специалистами УЗИ. С моей точки зрения, несовместимо заниматься вспомогательными репродуктивными технологиями и уничтожать беременность.

Записаться на прием к Наталье Михайловне Пасман, к репродуктологам, андрологам или доктору другой специальности можно по телефону +7 (383) 284-30-53. Специально для иногородних пациентов есть предварительные дистанционные консультации по WhatsApp или Skype. Вся информация по телефону: 8 (383) 284-30-53.

«Клиника Пасман»

Адрес: Новосибирск, ул. Карамзина, 92

Тел.: +7 (383) 284-30-53

Сайт: pasman-clinic.ru

Инстаграм: @clinicpasman

Лицензия ЛО-54−01−006086 от 11.11.2020.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ