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Здоровье

Родители омских детей-инвалидов вышли на пикет «против геноцида»

В Омске родители детей-инвалидов устроили пикет, на котором заявили, что государство ведет «политику геноцида» в отношении детей с ограниченными возможностями, пишет «Сибирь.Реалии».

Пикет против нового порядка медицинской реабилитации детей-инвалидов. Омск.
Пикет против нового порядка медицинской реабилитации детей-инвалидов. Омск.
sibreal.org из архива Натэлы Полежаевой.

Как рассказала одна из организаторов акции, директор реабилитационного центра «Рассвет» Натэла Полежаева, люди выступили против нового порядка медицинской реабилитации детей-инвалидов, согласно которой их начнут делить на перспективных и неперспективных.

Неперспективные дети фактически будут «лишены реабилитационного потенциала».

«Если ребенок по решению врача попадает во вторую категорию, система российского здравоохранения фактически ставит на нем крест. И в целях экономии в бесперспективные будет попадать больше детей с фактическим потенциалом. После таких детей оставят на попечение родителей или определят в психоневрологические интернаты, больше напоминающие гетто», — отметила Полежаева.

Напомним, Минздрав России в 2019 году утвердил новый порядок организации медицинской реабилитации детей-инвалидов. С 2021 года они должны пройти освидетельствование для присвоения категории перспективности.

«Фактически это вопрос уже решенный. Если только общественность не создаст настолько серьезный резонанс, что министерство к 2021 году пересмотрит порядок», — подчеркнула Полежаева.

Поэтому, как она резюмировала, родители детей-инвалидов продолжат устраивать пикеты, митинги и другие публичные акции.

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