«Росгосстрах» задает новый стандарт заботы о здоровье

Мы уделили особое внимание сервису получения экстренной медицинской помощи, поскольку именно в экстренных ситуациях застрахованным требуется оперативная информация о статусе вызова скорой помощи. Нередко в стрессовой ситуации ожидание прибытия скорой помощи только повышает тревожность, что может негативно отразиться на здоровье. Надеемся, что новый сервис избавит застрахованных от подобных ситуаций, — отметила заместитель директора Департамента методологии и андеррайтинга личного страхования ПАО СК «Росгосстрах» Ольга Купцова. — Этот функционал «Росгосстрах» запустил одним из первых, и мы надеемся, что заданная планка станет новым стандартом заботы о здоровье для клиентов по корпоративному ДМС для всего рынка. Мы же продолжим внедрять инновации для улучшения взаимодействия с клиентом и обеспечения качественного оказания медицинских услуг.