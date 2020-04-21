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Здоровье

Росгвардии выделили более миллиарда рублей на аппараты ИВЛ

Правительство РФ выделило Росгвардии почти 1,3 миллиарда рублей на закупку аппаратов ИВЛ и других медицинских приборов для борьбы с коронавирусом, говорится в распоряжении кабмина, опубликованном на портале правовой информации.

Реанимация.
Реанимация.
Анна Зайкова

Ведомство закупит также автоматические анализаторы, бесконтактные термометры, дефибрилляторы, защитные маски и перчатки, пишет bfm.ru.

Все оборудование предназначено для оказания медпомощи пациентам с инфекционной патологией, служащим в Росгвардии.

Ранее сообщалось, что по решению федерального правительства в Алтайский край отправят дополнительно 195 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Также в край поставят два аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенаци (ЭКМО), которые также необходимы для лечения пациентов.

«Мы смотримся по сравнению с другими территориями достаточно уверенно», — заметила зампредседателя правительства края Ирина Долгова, добавив, что в некоторых регионах нет ни одного аппарата ИВЛ.

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