Росгвардии выделили более миллиарда рублей на аппараты ИВЛ

Ведомство закупит также автоматические анализаторы, бесконтактные термометры, дефибрилляторы, защитные маски и перчатки, пишет bfm.ru.
Все оборудование предназначено для оказания медпомощи пациентам с инфекционной патологией, служащим в Росгвардии.
Ранее сообщалось, что по решению федерального правительства в Алтайский край отправят дополнительно 195 аппаратов искусственной вентиляции легких.
Также в край поставят два аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенаци (ЭКМО), которые также необходимы для лечения пациентов.
«Мы смотримся по сравнению с другими территориями достаточно уверенно», — заметила зампредседателя правительства края Ирина Долгова, добавив, что в некоторых регионах нет ни одного аппарата ИВЛ.