«Росконтроль» проверил рис и нашел в нем токсичные элементы мышьяка

Эксперты «Росконтроля» провели проверку различных марок риса. В нескольких образцах они обнаружили относительно высокое содержание токсичного элемента мышьяка. Но несмотря на это, все представленные образцы соответствуют требованиям безопасности, поясняет LIFE.

В испытаниях участвовали образцы торговых марок «Шебекинский», «Ашан», «Националь», «Агро-альянс» и Fine life. Эксперты оценили их по более чем 50 параметрам и не нашли в образцах каких-либо несоответствий требуемым запаху и цвету.

Также все образцы прошли проверку на содержание влаги, процент содержания в крупе дроблёных зёрен и отсутствие каких-либо вредителей.

В образцах марок «Шебекинский», «Националь» и Fine Life специалисты «Росконтроля» обнаружили относительно высокое содержание токсичного элемента мышьяка. Несмотря на это, все участники эксперимента соответствуют требованиям безопасности. В итоге эксперты рекомендовали к покупке рис четырёх марок из пяти.