Роспотребнадзор хочет запретить школьникам приносить блюда из дома

«Не допускается использовать для организации питания детей принесенные из дома продукты и блюда», — указано в документе. В Роспотребнадзоре пояснили, что данную норму планируют уточнить. В частности, планируется разрешить приносить из дома продукты, которые не относятся к категории скоропортящихся. «Например, фрукты, сухофрукты, орехи и так далее», — отметили в ведомстве.



​Роспотребнадзор предлагает уточнить правила организации питания детей в образовательных учреждениях, а также организациях отдыха и оздоровления. Так, для рационов 2−6-разового питания ведомство советует в меню каждого приема пищи включать мясо, птицу, молоко, сливочное и растительное масло, а также ржаной и пшеничный хлеб. «Рыбу, яйца, сыр, творог, кисломолочные продукты включают один раз в два-три дня», — добавили в Роспотребнадзоре. При этом в калорийности цикличного меню белки должны занимать 12−15%, жиры 30−32%, углеводы — 55−58%.



На сайте Роспотребнадзора говорится, что внедрение системы поможет снизить риски здоровью детей и повысить роль «здоровьесберегающей функции питания».



