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10 января
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Здоровье
23

Роспотребнадзор хочет запретить школьникам приносить блюда из дома

Роспотребнадзор предложил запретить использовать при организации питания детей принесенные из дома продукты, говорится в проекте санитарно-эпидемиологических требований, опубликованном на федеральном портале нормативно-правовых актов, сообщил РБК.

Здоровое питание
Здоровое питание
https://pixabay.com

«Не допускается использовать для организации питания детей принесенные из дома продукты и блюда», — указано в документе. В Роспотребнадзоре пояснили, что данную норму планируют уточнить. В частности, планируется разрешить приносить из дома продукты, которые не относятся к категории скоропортящихся. «Например, фрукты, сухофрукты, орехи и так далее», — отметили в ведомстве.

​Роспотребнадзор предлагает уточнить правила организации питания детей в образовательных учреждениях, а также организациях отдыха и оздоровления. Так, для рационов 2−6-разового питания ведомство советует в меню каждого приема пищи включать мясо, птицу, молоко, сливочное и растительное масло, а также ржаной и пшеничный хлеб. «Рыбу, яйца, сыр, творог, кисломолочные продукты включают один раз в два-три дня», — добавили в Роспотребнадзоре. При этом в калорийности цикличного меню белки должны занимать 12−15%, жиры 30−32%, углеводы — 55−58%.

На сайте Роспотребнадзора говорится, что внедрение системы поможет снизить риски здоровью детей и повысить роль «здоровьесберегающей функции питания».

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