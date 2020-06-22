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Здоровье

Роспотребнадзор: коронавирус «уходит» из Барнаула в районы Алтайского края

Эдидемическая ситуация с коронавирусом остается нестабильной, об этом рассказала заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ульяна Калинина. При этом в столице региона регистрируется все меньшее количество заболевших, а в районах, напротив, растет.

Пандемия. Вирус
Пандемия. Вирус
unsplash.com

В последние две недели ежедневно в Алтайском крае регистрируется прирост в 60−75 случаев заболевания COVID-19.

«Ситуация не стабильная. Регистрируются массовые заражения. Без дальнейшего распространения, но снижения заболеваемости пока нет», — сказала Калинина.

Сегодня в крае делают от 137 до 148 тестов в сутки на 100 тыс. населения. При плановом количестве 90 тестов. Свободного коечного фонда — также больше нормативов. Тем не менее, переход на второй этап снятия ограничений пока под вопросом.

По словам Ульяны Калининой, неспокойная обстановка наблюдается по всему Сибирскому федеральному округу. Однако комплекс противоэпидемических мер в регионе достаточный.

«Другое дело, что не все соблюдают режим. Каждый должен начать с себя и соблюдать противоэпидемический режим в общественном транспорте, в магазине и даже у себя в подъезде», — подчеркнула Калинина.

Вирус. Пандемия
Вирус. Пандемия
unsplash.com

За последние недели не регистрировались новые вспышки массовых заражений, поэтому нет и резкого роста числа заболевших. По данным Роспотребнадзора регистрируется снижение заболеваемости в Барнауле, идет смещение в сторону районов.

Так, в Ребрихинском районе зарегистрировано большое количество заболевших. В самом районном центре и селе Подстепном образовался очаг заболеваемости, поскольку люди не соблюдали режим самоизоляции. Отсюда высокий процент контактных лиц.

По словам министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова, наблюдаются изменения в структуре заболеваемости. Увеличивается удельный вес заболевших среди населения старше 65 лет, а также среди граждан 18−29 лет.

Сначала случаи заболевания обнаруживались по контактам с зараженными, сейчас же увеличивается количество заболевших, когда источник установить невозможно.

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