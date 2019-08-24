Роспотребнадзор массово отправляет школьников на прививки

Перед началом учебного года Роспотребнадзор опубликовал список прививок, которые необходимы школьникам, передает РБК . Полный перечень приведен на сайте федеральной службы.

В первую очередь рекомендуется обратить внимание на список прививок для первоклассников. Новая для детей среда, а также непривычные умственные и физические нагрузки, могут спровоцировать различные заболевания, если иммунитет не справится. В число плановых входят прививки от коклюша, столбняка, дифтерии, кори, эпидемического паротита, краснухи и гриппа.

Дошкольники должны быть привиты от туберкулеза (1 прививка), пневмококковой (3) и гемофильной (3) инфекций, гепатита В (3), полиомиелита (5), коклюша, дифтерии и столбняка (4), кори, эпидемического паротита и краснухи (1) и гриппа (ежегодно), указано в списке ведомства.