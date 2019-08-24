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Здоровье

Роспотребнадзор массово отправляет школьников на прививки

Перед началом учебного года Роспотребнадзор опубликовал список прививок, которые необходимы школьникам, передает РБК. Полный перечень приведен на сайте федеральной службы.

Вакцина.
Вакцина.
архив ОАО "Алтай-Кокс"

В первую очередь рекомендуется обратить внимание на список прививок для первоклассников. Новая для детей среда, а также непривычные умственные и физические нагрузки, могут спровоцировать различные заболевания, если иммунитет не справится. В число плановых входят прививки от коклюша, столбняка, дифтерии, кори, эпидемического паротита, краснухи и гриппа.

Дошкольники должны быть привиты от туберкулеза (1 прививка), пневмококковой (3) и гемофильной (3) инфекций, гепатита В (3), полиомиелита (5), коклюша, дифтерии и столбняка (4), кори, эпидемического паротита и краснухи (1) и гриппа (ежегодно), указано в списке ведомства.

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