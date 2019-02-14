Роспотребнадзор может предложить штрафовать за талию больше 90 см

Попова рассказала, что в Японии принято штрафовать руководителей предприятий, чей сотрудник чрезмерно располнел:
В Японии считается незаконным иметь талию более 36 дюймов у мужчин, в то время как средний мужчина в Америке имеет размер талии около 40 дюймов (~102 см). Если во время ежегодного осмотра найден гражданин с размером талии, превышающим законную норму, правительство вводит ограничения, согласно которым он обязан посещать регулярные сеансы консультирования. Штрафы для компаний, которые не заботятся о здоровье работников, могут достигать 19 миллионов долларов.
Также руководитель ведомства сообщила, что в Роспотребнадзоре «очень внимательно изучили опыт стран, где самая высокая продолжительность жизни — стран, которые понимают связь питания с состоянием здоровья и продолжительностью жизни и реагируют на это».
Попова обратила внимание и на опыт Новой Зеландии, где для получения гражданства надо предъявить справку о том, что индекс массы тела не превышает 35. «Люди с высоким индексом массы тела не отвечают нормам национальной политики здравоохранения, так как они связаны с долгосрочными рисками, в том числе и финансовыми, для системы охраны здоровья», — рассказала Попова.
Глава Роспотребнадзора добавила, что ее ведомство намерено проработать вопрос о возможности применения подобных методов в России.