Роспотребнадзор может предложить штрафовать за талию больше 90 см

Попова рассказала, что в Японии принято штрафовать руководителей предприятий, чей сотрудник чрезмерно располнел:

В Японии считается незаконным иметь талию более 36 дюймов у мужчин, в то время как средний мужчина в Америке имеет размер талии около 40 дюймов (~102 см). Если во время ежегодного осмотра найден гражданин с размером талии, превышающим законную норму, правительство вводит ограничения, согласно которым он обязан посещать регулярные сеансы консультирования. Штрафы для компаний, которые не заботятся о здоровье работников, могут достигать 19 миллионов долларов.