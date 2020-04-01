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1 апреля
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Здоровье

Роспотребнадзор обновил предписания в связи с пандемией Covid-19

Роспотребнадзор выпустил новое постановление о дополнительных мерах по недопущению распространения коронавирусной инфекции Covid-19.

Карантин. Пандемия.
Карантин. Пандемия.
unsplash.com

Роспотребнадзор поручил обеспечить изоляцию всех прибывших в Россию сроком на 14 дней со дня приезда.

Ведомство также обязывает региональные власти тестировать на COVID-19 вернувшихся с признаками респираторных заболеваний.

А также — контролировать ношение масок персоналом на транспорте.

Кроме того, Роспотребнадзор поручил всем гражданам соблюдать дистанцию не менее одного метра до других граждан везде, кроме такси.

Кроме того, необходимо сделать тесты на коронавирус заключенным и персоналу учреждений ФСИН, у которых есть симптомы ОРВИ, пишет bfm.ru.

Документ подписан главным государственным санитарным врачом России Анной Поповой и опубликован на сайте ведомства.

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