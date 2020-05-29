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29 мая
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Здоровье

Роспотребнадзор обвинил женщину в заражении соседа COVID-19 через вентиляцию

Кемеровский Роспотребнадзор подал в суд на жительницу Прокопьевска Дарью Семенову. Ее требуют принудительно госпитализировать и обвиняют в том, что она через вентиляцию заразила коронавирусом соседа, сообщает «Говорит Москва».

Маска. Пандемия. Коронавирус
Маска. Пандемия. Коронавирус
pixabay.com

Коронавирус нового типа у Семеновой обнаружили 22 мая. Лечащий врач разрешил ей оставаться дома — женщина переносила заболевание бессимптомно.

Однако сотрудники ведомства взяли у Семеновой повторный тест на коронавирус и затем вручили ей повестку в суд.

Иск составил главврач Вачаев. На заседание суда Семенова явиться не смогла — ей позвонили за 10 минут до начала заседания. Судья постановил Семенову госпитализировать.

Для госпитализации Семеновой требовалось постановление суда. Она позвонила в Роспотребнадзор, однако привозить документ ей отказались.

«Нет, я своих сотрудников риску не буду подвергать. У меня нет обязанностей вам направлять решение суда. Вы понимаете, что я материалы на уголовное дело направляю в отношении вас? Потому что вы заразили ещё одного человека по подъезду. Молодой парень, 19 лет. Он госпитализирован. По системе вентиляции», — приводит радиостанция расшифровку разговора.

Женщину госпитализировали в больницу Новокузнецка. Ее муж и дети (анализ на коронавирус у них отрицательный) находятся в обсерваторе.

В то же время на сайте стопкоронавирус. рф 8 мая был опубликован комментарий Роспотребнадзора — ведомство отдельно указывает, что коронавирус не способен жить в системе вентиляции.

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