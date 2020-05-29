Роспотребнадзор обвинил женщину в заражении соседа COVID-19 через вентиляцию

Коронавирус нового типа у Семеновой обнаружили 22 мая. Лечащий врач разрешил ей оставаться дома — женщина переносила заболевание бессимптомно.

Однако сотрудники ведомства взяли у Семеновой повторный тест на коронавирус и затем вручили ей повестку в суд.

Иск составил главврач Вачаев. На заседание суда Семенова явиться не смогла — ей позвонили за 10 минут до начала заседания. Судья постановил Семенову госпитализировать.

Для госпитализации Семеновой требовалось постановление суда. Она позвонила в Роспотребнадзор, однако привозить документ ей отказались.

«Нет, я своих сотрудников риску не буду подвергать. У меня нет обязанностей вам направлять решение суда. Вы понимаете, что я материалы на уголовное дело направляю в отношении вас? Потому что вы заразили ещё одного человека по подъезду. Молодой парень, 19 лет. Он госпитализирован. По системе вентиляции», — приводит радиостанция расшифровку разговора.