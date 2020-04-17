Роспотребнадзор опубликовал список частных лабораторий, где можно сдать тесты на Covid-19. В перечне есть Барнаул

В Барнауле четыре лаборатории, где можно сделать тест.
Это — Клинико-диагностическая лаборатория «Здоровье» (ул. Сухэ Батора, 37), «Хелми» (Пушкина, 70), медцентр «Лаборатория ДНК-Диагностики» (пр. Космонавтов, 12, лит. 17), «ЦВМР «Галатея» (ул.Шевченко, 152).
Список актуален для тех, у кого нет признаков инфекционного заболевания, и не находятся в прямом контакте с больным коронавирусом нового типа, пишет «Росбалт».
С полным перечнем клиник, где делают платные тесты в различных федеральных округах, можно ознакомиться здесь.