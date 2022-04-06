6 апреля
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Здоровье

Эксперт оценил распространение нового сверхзаразного коронавируса ХЕ

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов рассказал РИА «Новости», что у нового варианта коронавируса ХЕ вряд ли будут сверхуникальные свойства.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
СС0

Ранее британское Агентство по безопасности в области здравоохранения сообщило об обнаружении нового штамма коронавируса XE.

Хафизов отметил, что сейчас в рамках мониторинга за генетической изменчивостью нового коронавируса выделяют три разных линии, образовавшиеся в результате разрыва и соединения нуклеиновых кислот разных штаммов: XD, XE и XF.

Линии XD и XF представляют собой соединение вариантов «дельта» и сублинии «омикрона» BA.1, а линия XE — соединение вариантов «омикрона» BA.1 и BA.2, в котором большая часть генома принадлежат к последней, то есть «стелс-омикрону».

«Едва ли у XE будут сверхуникальные свойства, которые могут привести к новым подъемам заболеваемости, по крайней мере мы этого не видим», — сказал Хафизов.

Он отметил, что результаты анализа британских специалистов показывают, что новая мутация XE может быть примерно на 10% более заразна, чем изначальный вариант BA.2, который в свою очередь был самым заразным за всю историю пандемии.

При этом число выявленных случаев инфицирования вариантом ХЕ не очень велико, и по этой причине цифры все же достаточно приблизительные.

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