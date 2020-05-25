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25 мая
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Здоровье

Роспотребнадзор озвучил данные по двум крупным вспышках COVID-19 в Барнауле

Региональным управлением Роспотребнадзора завершено обследование всех контактных лиц в общежитии АГМУ. По ситуации в Горбольниице № 1, где также произошло заражение коронавирусом, окончательных данных пока нет.

Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи.
Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи.
Анна Зайкова.

Изначально в общежитии Алтайского медуниверситета был выявлен один инфицированный коронавирусом студент, чуть позже положительный результат был получен еще по 11 проживающим в этом корпусе.

На сегодняшний день, по данным управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю, COVID-19 подтвержден у 40 человек.

«Это окончательные данные», — сообщила заместитель ведомства Ульяна Калинина.

Что происходит в Горбольнице № 1

В краевой клинической больнице скорой медицинской помощи окончательных данных пока нет, здесь продолжаются эпидемиологическое расследование и исследование биологического материала, взятого как у медицинского персонала, так и у пациентов. На сегодня количество инфицированных составляет 111 человек.

Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи.
Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи.
Анна Зайкова.

Больница продолжает находиться на карантине, все пациенты и медики оставлены в больнице до его окончания.

Предположительно, обе вспышки — звенья одной цепи. Есть данные, что студенты-медики, проживающие в общежитии, работали на «скорой» и в Горбольнице № 1 могли заразиться коронавирусом.

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