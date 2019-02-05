Роспотребнадзор предложил больницам и школам закупать только хлеб с витаминами

Роспотребнадзор предложил обязать больницы, детсады, школы закупать только обогащенный витаминами и минералами хлеб. Соответствующий законопроект ведомство разместило на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, пишет РБК . Однако сейчас такой хлеб составляет всего 2−3% от производимого в стране.

Инициатива Роспотребнадзора предусматривает, что при организации питания в медицинских, образовательных организациях и учреждениях соцобслуживания «должны использоваться обогащенные витаминами и минеральными веществами хлеб и хлебобулочные изделия».

К таким учреждениям относятся больницы, госпитали, поликлиники, санатории, детские сады, школы, университеты, интернаты, дома престарелых и центры социального обслуживания.

Требования к содержанию минеральных веществ и витаминов в продуктах массового потребления правительство установило еще в 2010 году. До 2020 года доля обогащенных минеральными веществами и витаминами хлебобулочных изделий должна составлять 50% от общего объема выпуска хлеба. Сейчас таких изделий выпускается не более 2%. При этом государственные медучреждения и образовательные организации их практически не закупают, сказано в пояснительной записке к тексту.

Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнельсон инициативу Роспотребнадзора поддерживает. По его оценкам, сейчас в России выпускается всего 2−3% специализированных хлебобулочных изделий, а в некоторых регионах такое производство и вовсе отсутствует.

По словам Кацнельсона, у пекарей есть технологические возможности выпускать больше такого хлеба и «им это выгодно». Главное, чтобы были «заказ со стороны государства» и изменения в законодательстве, которые позволят контролировать соблюдение установленных требований.

Рынок для такой продукции есть, подчеркивает Кацнельсон: например, хлеб с ограниченным содержанием соли и специальными добавками нужен страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом.

То, что использование добавок приведет к росту стоимости хлеба, Кацнельсон называет «мифом». Для хлебобулочных изделий нужно небольшое количество витаминов и минеральных добавок, это «десятые доли процента» от общего объема ингредиентов, говорит он.