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Роспотребнадзор призвал отказаться от наличности

Россиянам посоветовали отказаться от использования наличных денег, так как они являются одним из способов передачи коронавируса, пишет РИА Новости.

Деньги. Монеты.
Деньги. Монеты.
CC0

Исследование провели специалисты центра вирусологии «Вектор».

Они выяснили, что на поверхности дензнаков вирус сохраняет активность не менее суток. И не меньше трех часов — на монетах.

В связи с этим Роспотребнадзор рекомендует проводить расчет при покупках и оплатах услуг в безналичной форме, а также использовать средства индивидуальной защиты, пишет bfm.ru.

Если же безналичный расчет невозможен, то после каждого использования наличных денег рекомендуется проводить обработку рук дезинфицирующими растворами или тщательно мыть руки с мылом.

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