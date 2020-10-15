Роспотребнадзор призвал отказаться от наличности

Исследование провели специалисты центра вирусологии «Вектор».
Они выяснили, что на поверхности дензнаков вирус сохраняет активность не менее суток. И не меньше трех часов — на монетах.
В связи с этим Роспотребнадзор рекомендует проводить расчет при покупках и оплатах услуг в безналичной форме, а также использовать средства индивидуальной защиты, пишет bfm.ru.
Если же безналичный расчет невозможен, то после каждого использования наличных денег рекомендуется проводить обработку рук дезинфицирующими растворами или тщательно мыть руки с мылом.