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Здоровье

Роспотребнадзор продлил запрет на массовые мероприятия для детей

Роспотребнадзор установил особые санитарные правила для школ, детских садов и лагерей до 2021 года. При этом массовые мероприятия для детей полностью исключаются.

Дети.
Дети.
Pixabay.com

Согласно этому документу, запрещено проведение массовых мероприятий с участием различных групп, в том числе групповых ячеек, классов, отрядов и и т.д., а также «массовых мероприятий с привлечением лиц из других организаций».

Документ оговаривает новые правила «жизни» в школе. Предписывает закрепить за каждым классом помещение, попофзможности сократить число обучающихся, замерять по утрам температуру учеников, но при этом исключать скопление детей и их родителей.

Эти правила действуют до 1 января 2021 года.

Документ подписан главный государственным санитарным врачом Анной Поповой.

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