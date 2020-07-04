Роспотребнадзор продлил запрет на массовые мероприятия для детей

Роспотребнадзор установил особые санитарные правила для школ, детских садов и лагерей до 2021 года. При этом массовые мероприятия для детей полностью исключаются.

Согласно этому документу, запрещено проведение массовых мероприятий с участием различных групп, в том числе групповых ячеек, классов, отрядов и и т.д., а также «массовых мероприятий с привлечением лиц из других организаций».

Документ оговаривает новые правила «жизни» в школе. Предписывает закрепить за каждым классом помещение, попофзможности сократить число обучающихся, замерять по утрам температуру учеников, но при этом исключать скопление детей и их родителей.

Эти правила действуют до 1 января 2021 года.

Документ подписан главный государственным санитарным врачом Анной Поповой.