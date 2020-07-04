Роспотребнадзор продлил запрет на массовые мероприятия для детей

Согласно этому документу, запрещено проведение массовых мероприятий с участием различных групп, в том числе групповых ячеек, классов, отрядов и и т.д., а также «массовых мероприятий с привлечением лиц из других организаций».
Документ оговаривает новые правила «жизни» в школе. Предписывает закрепить за каждым классом помещение, попофзможности сократить число обучающихся, замерять по утрам температуру учеников, но при этом исключать скопление детей и их родителей.
Эти правила действуют до 1 января 2021 года.
Документ подписан главный государственным санитарным врачом Анной Поповой.