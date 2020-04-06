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Здоровье

Роспотребнадзор рассекретил цену домашнего теста на коронавирус

Роспотребнадзор озвучил цену теста на коронавирус, который можно сделать самостоятельно дома. Он будет стоить 1250 рублей, сообщает РБК.

Медицина. Больница.
Медицина. Больница.
CC0

По словам главы направления лабораторной медицины Центра молекулярной диагностики (CMD) Роспотребнадзора Елены Тивановой, также нужно будет отдельно оплатить выезд медперсонала. Цена будет зависеть от местонахождения пациента.

«Чтобы сдать анализ, необходимо заполнить на нашем сайте специальную форму, позвонить в call-центр, записаться», — сказала Тиванова.

После этого с пациентом свяжутся и скажут, когда к нему смогут приехать медики. Они привезут пакет с тестом, оставят его на ручке двери. Анализ человек будет брать у себя сам путем мазка из зева.

Затем использованный тест он должен повесить обратно на ручку — его заберут медработники и отвезут в лабораторию.

Исследования будут проходить в течение одного-двух рабочих дней. Если результат окажется положительным, об этом сообщат в Роспотребнадзор.

По данным на 6 апреля, в России сейчас заражены 6343 человека.

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