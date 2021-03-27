Роспотребнадзор рассказал, что нужно есть и пить, чтобы хорошо спать

Хроническое недосыпание может привести к проблемам со здоровьем. По версии портала здоровое-питание.рф , некоторые продукты помогут лучше спать.

Вишневый сок. По итогам одного исследования люди, выпивавшие перед сном стакан вишневого сока в течение 2 недель, стали заспать на 30% быстрее. В соке содержится растительный аналог гормона здорового сна мелатонина.

От киви у испытуемых улучшались параметры сна: он становился более глубоким и спокойным. В фрукте содержится серотонин, который влияет на выработку мелатонина и на смену фаз сна.

Ромашковый чай поможет успокоиться перед сном. Апигенин, содержащийся в нем чем-то похож на снотворное, но не вызывает привыкания.