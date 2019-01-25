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Здоровье
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Эксперты рассказали, что россиянам нужно есть зимой, чтобы не болеть

Морозы, короткий световой день приводят к увеличению энерготрат организма и ослаблению иммунитета. Поэтому россиянам зимой стоит выбирать калорийные продукты, из которых можно максимально быстро получить энергию. Это, в первую очередь, жирная рыба, сезонные овощи и фрукты, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Простуда, грипп.
Простуда, грипп.
СС0

Какие продукты полезно есть зимой?

«К таким продуктам, в первую очередь, относятся жирная рыба, содержащая ненасыщенные жирные кислоты семейства омега 3, растительные масла (оливковое, льняное, подсолнечное), зерновые продукты (предпочтительно, цельнозерновые или с добавлением отрубей и проростков), сезонные овощи (капуста, морковь, лук, чеснок и др.), свежая зелень, фрукты (гранаты, цитрусовые, яблоки и др.), орехи», — говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве отмечают, что перепад температур между улицей и домом, холодный воздух на улице и сухой внутри помещений, дефицит солнечного света на фоне несбалансированного рациона ведут к ослаблению иммунитета.

Также в ведомстве отметили, что для поддержания нормального состояния иммунной системы зимой полезно употреблять поливитаминные, минеральные комплексы, а также обогащенные ими продукты.

Стоит «наедать» вес зимой, чтобы не болеть?

В Роспотребнадзоре отметили, что те, кто набирает зимой вес, в надежде «сбросить» его в теплое время года, не «добавляют шансов для поддержания полноценной иммунной защиты организма».

При этом отказываться от поддержания или сбрасывания веса зимой не стоит. Холодное время — не противопоказание к похудению.

«Зимой важно правильно использовать дополнение к диете — физическую нагрузку, позволяющую потратить ненужные калории на свежем воздухе и создать хорошее настроение (катание вместе с детьми на лыжах, санках, коньках), которое является залогом эффективного похудения и поддержания стабильного веса и здоровья», — отметили в ведомстве.

Правила питания зимой. Советы экспертов:

  • Питаться здоровой пищей.
  • Употреблять продукты, содержащие полноценный белок.
  • Отдавать предпочтение продуктам, содержащим полезные жиры и углеводы
  • Пить не менее 1,5−2 л жидкости в день в теплом виде (компоты, кисели, травяные чаи, морсы, вода).
  • Присмотреться к витаминно-минеральным комплексам (нужна предварительная консультация врача).
  • Отдавать предпочтение продуктам местным по происхождению.
  • Помнить о пользе сухофруктов, трав, пряностей, помогающих поддерживать здоровье в зимний период.

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