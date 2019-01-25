Эксперты рассказали, что россиянам нужно есть зимой, чтобы не болеть

Морозы, короткий световой день приводят к увеличению энерготрат организма и ослаблению иммунитета. Поэтому россиянам зимой стоит выбирать калорийные продукты, из которых можно максимально быстро получить энергию. Это, в первую очередь, жирная рыба, сезонные овощи и фрукты, сообщается на сайте Роспотребнадзора.