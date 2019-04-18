Роспотребнадзор рассказал, как готовить рыбу и не подхватить паразитов

Из-за неправильного приготовления рыбы около двадцати тысяч россиян в 2018 году заразились паразитами. В связи с этим Роспотребнадзор дал рекомендации о ее приготовлении, пишет Life .

В прошлом году в России выявили 19 тыс. случаев описторхоза (12,9 случая на 100 тысяч населения). Чаще всего им заражаются от карповых: язя, ельца, плотвы, леща, линя, краснопёрки, уклейки, гольяна, жереха, подуста.

Диагноз дифиллоботриоз в 2018 году поставили 4 тыс. человек. Это паразитарное заболевание распространено в Якутии, Хакасии, Бурятии, Коми, Карелии, Ямало-Ненецком, Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах, Красноярском и Пермском краях. Источник заражения — пресноводные (щука, окунь, налим, ёрш, судак) и морские рыбы (тихоокеанский лосось, кета, горбуша).

Как правильно готовить рыбу

Варить рыбу следует в течение 15 минут с момента закипания, жарить обязательно в масле в распластанном виде до 20 минут. Мелкую рыбу солят в течение 14 дней, а крупную — в течение 40 суток с добавлением двух килограммов соли на 10 килограммов рыбы.