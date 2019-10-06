Роспотребнадзор рассказал, как уберечься от гриппа

В ведомстве рассказали, что можно значительно снизить вероятность заболевания, если предпринять следующие меры:
- сделать прививку от гриппа до начала эпидемического сезона,
- сократить время пребывания в общественных местах и транспорте.
- пользоваться маской в местах скопления людей,
- избегать тесного контакта с теми, у кого есть признаки заболевания (чихание, кашель),
- регулярно мыть руки с мылом, особенно после улицы и общественного транспорта,
- промывать нос, особенно после улицы и общественного транспорта,
- регулярно проветривать помещение для работы и отдыха,
- регулярно делать влажную уборку в помещении,
- увлажнять воздух дома и в офисе,
- вести здоровый образ жизни: высыпаться, сбалансированно питаться, заниматься физкультурой.
Как передается грипп: памятка
rospotrebnadzor.ru