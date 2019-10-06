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Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, как уберечься от гриппа

На своем сайте Роспотребназдор опубликовал список рекомендаций, которые помогут избежать заражения гриппом

Простуда. Насморк.
Простуда. Насморк.
СС0

В ведомстве рассказали, что можно значительно снизить вероятность заболевания, если предпринять следующие меры:

  • сделать прививку от гриппа до начала эпидемического сезона,
  • сократить время пребывания в общественных местах и транспорте.
  • пользоваться маской в местах скопления людей,
  • избегать тесного контакта с теми, у кого есть признаки заболевания (чихание, кашель),
  • регулярно мыть руки с мылом, особенно после улицы и общественного транспорта,
  • промывать нос, особенно после улицы и общественного транспорта,
  • регулярно проветривать помещение для работы и отдыха,
  • регулярно делать влажную уборку в помещении,
  • увлажнять воздух дома и в офисе,
  • вести здоровый образ жизни: высыпаться, сбалансированно питаться, заниматься физкультурой.
Как передается грипп: памятка
Как передается грипп: памятка
rospotrebnadzor.ru
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