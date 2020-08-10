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Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, как заражаются коронавирусом в Алтайском крае

Только 63−69% случаев заражения новым коронавирусом удается установить источник инфицирования. ОБ этом рассказала заместитель руководителя Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ульяна Калинина.

Маска. Пандемия. Коронавирус
Маска. Пандемия. Коронавирус
pixabay.com

Как правило, жители края заражаются в собственных семьях, когда уже болеет один из членов. Для таких случаев составляет от 64 до 70%.

На работе подхватывают ковид в 6−11%, в соцучреждениях — 9%, в медорганизациях — 6−13%. Завозных случаев коронавирусной инфекции обнаружили 1,7%. При этом со времени открытия туристических баз и санаториев в Алтайском крае эта цифра существенно не выросла, отметила Калинина.

На 10 августа коэффициент заболеваемости коронавирусом в Алтайском крае составляет 0,98. Он рассчитывается так. Суммируются показатели за последние 4 дня. Также складываются цифры за предыдущие 4 дня. Сумма последних четырех цифр делится на предыдущую сумму, получается коэффициент распространения.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше 1, могут приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее — к третьему.

По словам Ульяны Калининой, групповой заболеваемости в крае нет. Охват тестированием составляет 125 исследований на 100 тыс. населения ежесуточно.

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