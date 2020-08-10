Роспотребнадзор рассказал, как заражаются коронавирусом в Алтайском крае

Только 63−69% случаев заражения новым коронавирусом удается установить источник инфицирования. ОБ этом рассказала заместитель руководителя Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ульяна Калинина.

Как правило, жители края заражаются в собственных семьях, когда уже болеет один из членов. Для таких случаев составляет от 64 до 70%.

На работе подхватывают ковид в 6−11%, в соцучреждениях — 9%, в медорганизациях — 6−13%. Завозных случаев коронавирусной инфекции обнаружили 1,7%. При этом со времени открытия туристических баз и санаториев в Алтайском крае эта цифра существенно не выросла, отметила Калинина.

На 10 августа коэффициент заболеваемости коронавирусом в Алтайском крае составляет 0,98. Он рассчитывается так. Суммируются показатели за последние 4 дня. Также складываются цифры за предыдущие 4 дня. Сумма последних четырех цифр делится на предыдущую сумму, получается коэффициент распространения.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше 1, могут приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее — к третьему.

По словам Ульяны Калининой, групповой заболеваемости в крае нет. Охват тестированием составляет 125 исследований на 100 тыс. населения ежесуточно.