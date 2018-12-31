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Роспотребнадзор рассказал, как защититься от гриппа и ОРВИ

Для профилактики гриппа и ОРВИ надо больше гулять, закаляться и достаточно отдыхать. Такие рекомендации опубликовал Роспотребназдор на своем сайте.

Борьба с ОРВИ в школах.
Борьба с ОРВИ в школах.
Михаил Хаустов

В ведомстве отметили, что лучшая защита от гриппа — прививка. Однако это не поможет защититься от остальных ОРВИ.

Поэтому для профилактики надо укреплять и закалять организм, высыпаться, соблюдать режим труда и отдыха, чаще бывать на свежем воздухе, советуют специалисты Роспотребнадзора.

Также ведомство рекомендует включить в рацион продукты, содержащие витамины А, С, цинк и кальций. Среди таких продуктов — цитрусовые, киви, сладкий перец, молочные и кисломолочные продукты, твердые сыры и др.

Если вы оказались в общественном месте, где кашляют и чихают, закройте нос и рот медицинской маской или носовым платком.

Также ведомство напоминает, что при первых признаках заболевания нужно обязательно обратиться к врачу.

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