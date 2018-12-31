Роспотребнадзор рассказал, как защититься от гриппа и ОРВИ

В ведомстве отметили, что лучшая защита от гриппа — прививка. Однако это не поможет защититься от остальных ОРВИ.
Поэтому для профилактики надо укреплять и закалять организм, высыпаться, соблюдать режим труда и отдыха, чаще бывать на свежем воздухе, советуют специалисты Роспотребнадзора.
Также ведомство рекомендует включить в рацион продукты, содержащие витамины А, С, цинк и кальций. Среди таких продуктов — цитрусовые, киви, сладкий перец, молочные и кисломолочные продукты, твердые сыры и др.
Если вы оказались в общественном месте, где кашляют и чихают, закройте нос и рот медицинской маской или носовым платком.
Также ведомство напоминает, что при первых признаках заболевания нужно обязательно обратиться к врачу.