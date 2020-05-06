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Здоровье

Роспотребнадзор рассказал о сценариях заболеваемости COVID-19 в Алтайском крае

Эпидемиологическая обстановка по распространению коронавируса в Алтайском крае оценивается ежедневно. Анализируют не только причины заболевания, но и темпы прироста. Об этом рассказала заместитель начальника регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

Пандемия коронавируса.
Пандемия коронавируса.
Анна Зайкова.

Специалисты оценивают средненедельные и ежедневные показатели роста заболеваемости. Средненедельный темп роста составляет 7,8%. В среднем по России — 7%.

На прошлой неделе прирост колебался от 4 до 10%. Это ниже темпов прироста, которые регистрировались еще две недели назад.

По прогнозам, к концу мая Сибирь должна выйти на плато по заболеваемости — то есть когда в течение продолжительного времени число новых случаев остается на одном уровне. После этого вспышка инфекции должна пойти на спад.

Однако майские праздники могут отодвинуть этот момент, поскольку люди все же массово двинулись на природу. Судить о том, как прошли праздники можно будет через 7−10 дней после них.

Анализируя эпидобстановку, Роспотребнадзор готовит предложения в оперативный штаб Алтайского края по противодействию коронавирусу.

В частности, уже есть рекомендации по введению обязательного масочного режима.

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