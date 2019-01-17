Роспотребнадзор рассказал об эффективном способе защиты от гриппа

Одевать маску рекомендуют при посещении общественных мест, особенно если там чихают и кашляют. Если маски под рукой не оказалось, можно закрыть рот и нос носовым платком. Это поможет предотвратить инфицирование, говорится в сообщении службы.

Также Роспотребнадзор не рекомендует переносить вирусное заболевание «на ногах», потому что это может привести к нежелательным последствиям и осложнениям.

Как ранее сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ольга Егорова, подъем заболеваемости прогнозируется на конец января.