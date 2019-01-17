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Здоровье
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Роспотребнадзор рассказал об эффективном способе защиты от гриппа

Чтобы существенно сократить риск заболеть ОРВИ или гриппом, Роспотребнадзор рекомендует носить медицинскую маску, пишет News.ru.

Грипп, ОРВИ, медицинская маска.
Грипп, ОРВИ, медицинская маска.
Михаил Хаустов

Одевать маску рекомендуют при посещении общественных мест, особенно если там чихают и кашляют. Если маски под рукой не оказалось, можно закрыть рот и нос носовым платком. Это поможет предотвратить инфицирование, говорится в сообщении службы.

Также Роспотребнадзор не рекомендует переносить вирусное заболевание «на ногах», потому что это может привести к нежелательным последствиям и осложнениям.

Как ранее сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ольга Егорова, подъем заболеваемости прогнозируется на конец января.

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