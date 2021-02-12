Роспотребнадзор создал экспресс-тест, который выявляет COVID-19 за час

Новый тест «АмплиСенс SARS-CoV-2-IT» выдает результат всего за один час, вместо 4−5 обычной ПЦР. Но новинка проигрывает ему в эффективности при низком количестве вирусных частиц в мазке.

«С другой стороны, экспресс получился более специфичным. То есть он в теории дает меньше ложноположительных результатов», — указал в разговоре с «Известиями» Камиль Хафизов, руководитель научной группы разработки.

«Для клинических образцов с высокой и средней вирусной нагрузкой показатели чувствительности и специфичности составили 100%", — сообщают в ведомстве.

Пресс-служба Роспотребнадзора:

— Сократить время тестирования помогает технология петлевой изотермической амплификации, которая делает выявление ДНК или РНК возбудителя в клиническом материале более быстрым и простым по сравнению с обычными тестами на основе классической ПЦР, без существенных потерь в эффективности.

Тест может не определить мутировавший вариант инфекции.

В Роспотребнадзоре работают над еще одним вариантом экспресс-теста.