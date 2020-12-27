Роспотребнадзор уверен, что в России нет «британского» штамма коронавируса

В России в настоящий момент нет нового «британского» штамма коронавируса. Об этом заявил заместитель директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, сообщает РИА «Новости».

«С уверенностью можем сказать, что в настоящий момент английская мутация отсутствует у нас, но если она появится, то она не несет ничего глобального и страшного», — считает Александр Горелов.

Также ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заверил, что вакцина от коронавируса «Спутник V» будет защищать от британского штамма коронавируса, передает lenta.ru.

Известно, что новый штамм коронавируса, обнаруженный на юго-востоке Англии в сентябре этого года, на 70% более заразный, чем другие разновидности инфекции. При этом пока нет свидетельств того, что он более смертоносный.