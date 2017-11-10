Роспотребнадзор: в Сибири самая высокая заболеваемость сифилисом

Самые высокие показатели заболеваемости сифилисом — в Республике Тыва (43,21 случая на 100 тыс. человек), Амурской области (38,25), Республике Бурятия (34,99), Иркутской (32,69), Томской (28,91), Калужской (28,12) и Саратовской (27,99) областях, а также в Приморском крае (27,81).

Высокий уровень также зарегистрирован в Калужской и Саратовской областях. По данным региональных минздравов, в группе риска — мигранты, а также люди, ведущие асоциальный образ жизни. В Бурятии более половины заболевших — представители молодежи.

По данным надзорного ведомства, в стране в целом относительно благополучная ситуация: за 9 месяцев этого года сифилисом в России заразились 20,5 тыс. человек — на 8% меньше, чем в тот же период 2016 года.

Руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский считает, что реальная заболеваемость сифилисом выше, чем данные официальной статистики.