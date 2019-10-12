Роспотребнадзор заявил, что люди с ожирением живут на 15 лет меньше

11 октября отмечается Всемирный день борьбы с ожирением. В связи с этим Роспотребнадзор опубликовал информацию, что ожирение и сопутствующие ему заболевания могут сократить жизнь человека от 3 до 15 лет, пишет ТАСС со ссылкой на официальный сайт ведомства.

«Ожирение значимо уменьшает продолжительность жизни в среднем на три-пять лет при небольшом избытке веса, до 15 лет при выраженном ожирении. Практически в двух случаях из трех смерть человека наступает от заболевания, связанного с нарушением жирового обмена и ожирением», — пишет ведомство.

Роспотребнадзор привел также неутешительные данные. Во всем мире наблюдается увеличение количества детей и подростков с ожирением: в развитых странах мира 25% подростков имеют избыточную массу тела, а 15% страдают ожирением. Половина из тех детей, которые в детстве имели лишний вес, будут страдать от ожирения во взрослом возрасте.

Ранее Алтайский край был признан одним из самых «жирных» регионов.