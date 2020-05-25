Роспотребназор рассказал, будут ли жителей Алтайского края массово тестировать на COVID-19

Тесты на антитела в Алтайском крае пока единичны. Массовое бесплатное тестирование в крае не планируется, рассказала заместитель начальника регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

Федеральная служба Роспотребнадзора определила режим тестирования на коронавирус для каждого из трех этапов смягчения ограничительных мер.

Для первого этапа в день должны делать 70 тестов на 100 тыс. населения. Для второго 90 тестов. Для третьего — 110.

В настоящее время охват населения тестами на коронавирус в Алтайском крае составляет 132,7 на 100 тыс. населения, отметила Калинина. Бесплатное тестирование проводится только по эпидемическим показаниям, в том числе прибывшие из-за рубежа, медработникам, людям с внебольничной пневмонией.

Массовое бесплатное тестирование в регионе не планируется, поскольку охват анализами и так велик.

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов отметил, что случаи госпитализации по скорой помощи после обнаружения очага коронавируса в краевой клинической больнице будут отслеживаться.

«Чтобы предупредить и ограничить очаги, мы рекомендовали больницам края в день поступления пациентов по скорой помощи проводить исследования на коронавирус», — сказал Попов.