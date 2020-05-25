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Здоровье

Роспотребназор рассказал, будут ли жителей Алтайского края массово тестировать на COVID-19

Тесты на антитела в Алтайском крае пока единичны. Массовое бесплатное тестирование в крае не планируется, рассказала заместитель начальника регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

Вирус. Пандемия
Вирус. Пандемия
unsplash.com

Федеральная служба Роспотребнадзора определила режим тестирования на коронавирус для каждого из трех этапов смягчения ограничительных мер.

Для первого этапа в день должны делать 70 тестов на 100 тыс. населения. Для второго 90 тестов. Для третьего — 110.

В настоящее время охват населения тестами на коронавирус в Алтайском крае составляет 132,7 на 100 тыс. населения, отметила Калинина. Бесплатное тестирование проводится только по эпидемическим показаниям, в том числе прибывшие из-за рубежа, медработникам, людям с внебольничной пневмонией.

Массовое бесплатное тестирование в регионе не планируется, поскольку охват анализами и так велик.

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов отметил, что случаи госпитализации по скорой помощи после обнаружения очага коронавируса в краевой клинической больнице будут отслеживаться.

«Чтобы предупредить и ограничить очаги, мы рекомендовали больницам края в день поступления пациентов по скорой помощи проводить исследования на коронавирус», — сказал Попов.

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